Коли вийде 3 сезон Далеке місто: дата виходу, актори та нові сюжетні повороти

Турецька драма Далеке місто (Uzak Şehir) насправді є адаптацією відомого ліванського хіта Аль-Хайба.

В Туреччині вона стала телевізійним феноменом. Починаючи з березня 2025 року серіал б’є рекорди, показуючи найвищі рейтинги за останні п’ятнадцять років.

1 червня 2026 завершися 2 сезон, і прихильників драми вже цікавить, чи вийде 3 сезон серіалу Далеке місто.

Чи вийде 3 сезон серіалу Далеке місто і яка ймовірна дата виходу

Проєкт офіційно продовжили на 3 сезон. Турецькі медіа повідомляють, що знімальний процес нових серій стартує вже восени 2026 року.

Прем’єра 3 сезону Далекого міста очікується наприкінці 2026-го або на початку 2027 року.

Обережно, спойлери!

У фіналі попереднього сезону герої серіалу пережили серйозні втрати — історію покинули кілька важливих персонажів, зокрема Демір Байбарс, якого вбила Зеррін.

У 3 сезоні головний акцент зміститься на запеклу боротьбу всередині клану, зміни Зеррін та спроби Альї нарешті захистити свою дитину від нескінченної війни родичів.

Читати на тему Серіал Під землею: дати виходу епізодів турецької драми Що відомо про сюжет серіалу та його акторський склад?

Про що серіал Далеке місто і які актори грають у ньому

Сюжет Далекого міста розгортається навколо Альї, яка після смерті чоловіка прилітає з Канади на його батьківщину в Мардін, щоб поховати його за місцевими традиціями.

Але впливовий клан Альбора, який очолює харизматичний Джихан, відмовляється відпускати її п’ятирічного сина назад за кордон.

Алья опиняється в пастці, одна проти жорстоких законів сімейних кланів, давніх таємниць та кровної помсти.

Головні ролі виконують турецькі актори Озан Акбабаі Сінем Юнсал.

Озан Акбаба (Джихан Альбора) — улюбленець турецької публіки, який здобув шалену славу завдяки ролі Ільяса Чакирбейлі у культовому багатосерійному екшені Мафія не може правити світом.

Сінем Юнсал (Алья Сміт Альбора) — витончена акторка, яка широко відома роллю Назлі у популярній медичній драмі Чудо-лікар (Mucize Doktor).

Далеке місто показує просто феноменальні рейтинги на телеканалі Kanal D, і довгий час лишається у турецьких телетаблицях (TOTAL та AB).

Завдяки цьому права на показ активно купують за кордоном.

Читай також про інший турецький серіал: Ти той, кого я люблю 2026. Яка в ньому кількість серій, графік виходу і найцікавіше про сюжет і акторів.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!