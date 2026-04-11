8 часов сна является мифом или индивидуальной потребностью: что говорят нейробиологи

Вопрос продолжительности сна остается одной из самых обсуждаемых тем современной медицины, однако последние исследования британских ученых свидетельствуют: универсальная формула 8 часов подходит далеко не всем.

Профессор Рассел Фостер из Оксфордского университета и невролог Гай Лешцинер отмечают, что хотя сон действительно является критически важной суперсилой для организма, паника из-за несоответствия средним нормам часто лишняя.

Главным показателем качества отдыха является индивидуальное самочувствие: если человек после шести часов сна чувствует себя бодрым, это может являться признаком генетически обусловленного короткого цикла сна.

Как хроническое недосыпание влияет на здоровье мозга — ответ ученых

Хронический недосып несет серьезные риски для физиологии, поскольку именно во время глубоких фаз сна активируется глимфатическая система мозга. Этот механизм работает как система очищения, выводя токсичные продукты жизнедеятельности, накопление которых напрямую связано с развитием болезни Альцгеймера и деменции в преклонном возрасте.

Кроме когнитивных нарушений, регулярный недостаток сна повышает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, ослабляет иммунный ответ и обостряет восприятие физической боли.

Ученые отмечают критическое влияние сна на интеллектуальные способности: эксперименты показали, что выспавшиеся люди решают сложные математические задачи втрое эффективнее тех, кто пренебрегал отдыхом (60% успеха против 20%).

Отдельное внимание исследователи уделяют различению хронического недосыпа и бессонницы. При бессоннице человек часто испытывает так называемый феномен неощущения сна, когда мозг проходит через необходимые фазы, но из-за высокого уровня тревоги субъективно кажется, что сна не было совсем.

Также ученые скептически относятся к попыткам отоспаться только по выходным. Хотя дополнительные часы отдыха помогают организму, они сбивают циркадные ритмы за неимением утреннего света, что особенно вредно для людей с нестабильным графиком работы.

Интересно наблюдение относительно молодых родителей: несмотря на дефицит сна в первые месяцы жизни ребенка, отцовство в долгосрочной перспективе коррелирует с лучшими когнитивными функциями в старости, что ученые объясняют формированием особого когнитивного резерва.

Для улучшения качества ночного отдыха эксперты рекомендуют соблюдать базовую гигиену сна: обеспечивать полную темноту с помощью плотных штор, использовать беруши при необходимости и минимизировать употребление алкоголя и кофе во второй половине дня.

