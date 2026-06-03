Парк Софіївка в Умані: історичні та цікаві факти про одне з семи чудес України

Національний дендрологічний парк Софіївка, розташований у північній частині старовинного міста Умань Черкаської області за адресою вулиця Київська, 12-а, визнаний одним із Семи чудес України та визначним шедевром світового ландшафтного зодчества кінця XVIII — початку XIX століть.

Цей унікальний музей природи під відкритим небом, що наразі має статус науково-дослідного інституту у складі Відділення загальної біології Національної академії наук України, розкинувся на масштабній території площею 179,2 гектара.

Читай в матеріалі подробиці про парк Софіївка, його історію заснування та розвитку та інші цікаві факти.

Парк Софіївка: все про одне з чудес України

Чим відомий парк Софіївка

Щороку мальовничі алеї парку відвідують близько 150 тисяч туристів з усього світу, хоча науково обґрунтована екологічна норма заповідника дозволяє приймати до пів мільйона гостей на рік.

Головною особливістю Софіївки є її неймовірне багатство флори, яке налічує понад 3 300 видів, форм та таксонів місцевих і екзотичних рослин.

Серед них особливу цінність мають унікальні столітні дерева, такі як болотні кипариси (таксодіуми), стрункі сосни Веймутова, платани, реліктові гінкго білоба, а також величні тюльпанові дерева, які розквітають наприкінці травня.

Гордістю сучасної паркової інфраструктури є розкішний розарій у західній частині, де зібрано понад 5 тисяч екземплярів 150 елітних сортів троянд.

Історія заснування та розвитку парку Софіївка

Історія виникнення цього казкового куточка пов’язана з історією великого і палкого кохання.

Парк був закладений у 1796 році найбагатшим польським магнатом, графом Станіславом Щенсним Потоцьким, як розкішний подарунок до дня іменин у травні 1802 року для його дружини, красуні-грекині Софії Вітт-Потоцької.

Ідея створити садово-парковий ансамбль у романтичному стилі з візуалізацією сюжетів давньогрецьких та давньоримських міфів належала особисто графіні, яка сумувала за своєю середземноморською батьківщиною.

Автором топографічного й архітектурного проєкту, а також головним керівником усіх будівельних робіт став талановитий польський військовий інженер Людвіг Метцель.

Він зумів перетворити дику, практично безлісу місцевість Кам’янки, порізану глибокими ярами, балками та гранітними виходами скель, на гармонійний рукотворний екопростір, де кожен елемент слугує наочною ілюстрацією до безсмертних поем Гомера Іліада та Одіссея.

Після конфіскації уманських володінь Потоцьких царським урядом у 1832 році внаслідок польського повстання, парк перейшов у власність Київської казенної палати, а згодом — під управління військових поселень, отримавши назву Царицин сад на честь дружини Миколи I, Олександри Федорівни.

У цей час, під керівництвом академіка архітектури Андрія Штакеншнейдера, відбулося оновлення архітектурного ансамблю: замість старих готичних веж було збудовано класичні вхідні башти в античному стилі, зведено Павільйон Флори, Рожевий павільйон на острові Анти-Цирцеї та прорізано Садову вулицю, яка з’єднала Головну алею з містом.

З 1859 року парк слугував навчально-експертною базою Головного училища садівництва Росії, а за радянських часів, у 1929 році, отримав статус державного заповідника.

Найважчим випробуванням нової історії стало руйнівне стихійне лихо у березні 1980 року, коли внаслідок раптового танення снігу прорвало дамбу Красноставського водоймища і потужний селевий потік пронісся вздовж річища Кам’янки, знищивши мости, шлюзи, асфальт та рідкісні скульптури.

Масштабне розширення відбулося до 200-річчя парку у 1996 році, коли у західній частині на базі Грекової балки створили нову сучасну зону площею понад 50 гектарів із чотирма ставками та розвиненою інфраструктурою.

Символічно, що у 1984 році на честь уманського дендропарку було названо малу планету №2259.

На що подивитися у парку Софіївка

Сьогодні композиційна картина парку проходить уздовж річки Кам’янки, поєднуючи каскади штучних басейнів, озер, підземних каналів та монументальних скельних утворень.

Центральне місце посідає Нижній став із відомим 14-метровим фонтаном Змія, вода до якого подається за рахунок унікального інженерного рішення — природного тиску без жодного насоса по тесаному гранітному водогону з Верхнього ставу.

Туристичний маршрут парком охоплює численні локації: таємничий Критський лабіринт, Долину гігантів, романтичні Єлисейські поля, мальовничу Малу Швейцарію та Партерний амфітеатр, який після реставрації повернув свій вигляд із серпантиновими доріжками та фонтаном Семиструмінь.

Довкола водойм зосереджено безліч кам’яних гротів, серед яких виділяються Грот Фетіди, Західний грот, величний Громовий грот із видовбаним написом Станіслава Потоцького, та Грот страху і сумніву, де 300-тонна гранітна брила дивом утримується лише на трьох точках опори, витримавши декілька сильних землетрусів.

На алеях встановлено точні копії мармурових античних скульптур мислителів та героїв, зокрема бюсти Платона, Арістотеля, Сократа й Гомера, а Темпейську долину прикрашає гранітний обеліск Усічена колона та каскад Три сльози, зведені в пам’ять про передчасну смерть трьох дітей Потоцьких.

Однією з найпопулярніших точок для туристів є подорож на човні повністю темною підземною річкою Ахеронт завдовжки 224 метри, яка протікає під землею на глибині до 3 метрів від Верхнього ставу до Великого водоспаду.

Існує повір’я, що рух цим каналом треба починати саме з кінця, щоб символічно повернутися від смерті до життя, залишивши позаду всі життєві негаразди.

Павільйон Флори є традиційним місцем для урочистої реєстрації шлюбів молодят, а Острів кохання (Анти-Цирцеї) з його величним Рожевим павільйоном, за народними переказами, гарантує швидке одруження закоханим парам.

Дендропарк відкритий для відвідування щодня з 9:00 до 18:00, причому вхід на територію дозволено до 21:00, а після 18:00 прогулянки є повністю безкоштовними для всіх охочих.

Софіївка прекрасна в будь-яку пору року, проте найкраще відвідувати її або весною під час цвітіння, або золотої осені, обираючи будні дні, коли тихий шум водоспадів та спів птахів дозволяють сповна відчути первісну магію цього райського саду.

Фото: Софіївка.

Раніше ми розповідали про Молодіжний парк у Харкові — читай в матеріалі про історію та походження цієї локації.

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