Парк Беремицьке на Чернігівщині: побачити диких тварин за 1,5 години їзди до Києва

Парк Беремицьке на Чернігівщині — це справжня спроба перезапустити дику природу Полісся.
Він розташований неподалік міста Остер, приблизно за півтори години їзди від Києва, і вже давно має статус одного із найвідоміших екопроєктів України.
Як туди дістатися і що можна побачити в парку Беремицьке, а також, чому туди варто поїхати — у матеріалі.
Парк Беремицьке Чернігівська область: чому варто відвідати
Беремицьке — це місце, де можна спостерігати за тваринами у природному середовищі, а ще на власні очі побачити сам процес відновлення дикої природи.
Це той рідкісний випадок, коли люди не контролюють природу, а намагаються дати їй шанс знову стати самодостатньою.
Історія цього місця почалася у 2014 році, коли з’явилася ідея створити простір для відновлення природних екосистем. Але до реального відкриття минуло ще кілька років роботи.
Територію, яка колись була занедбаною, буквально очищали вручну — вивозили сміття, розчищали зарості, відновлювали рельєф і навіть створювали штучні водойми, щоб повернути ґрунтам і тваринам нормальні умови життя.
Лише у 2017 році парк офіційно відкрився і почав приймати відвідувачів.
Сьогодні Беремицьке — це екологічний проєкт, який розвивається у співпраці з міжнародними природоохоронними організаціями, зокрема Rewilding Europe.
Його головна ідея — повернути природу в її дикий стан, в якому екосистема живе максимально самостійно. Саме тому тут немає екзотичних тварин: лише ті види, які історично мешкали на території Чернігівського Полісся.
Парк Беремицьке: що подивитися
Коли потрапляєш у парк, перше враження — це відчуття простору і некерованої природи.
Тут у напіввільних умовах живуть польські коники, кулани, муфлони, лосі та дикі свині.
У кущах і лісових масивах можна зустріти лисиць, куниць, єнотоподібних собак і борсуків, а в небі кружляють канюки, яструби, шуліки та сови.
У майбутньому сюди планують повернути зубрів — колись вони були звичними мешканцями цих територій, допоки люди не знищили їх.
Окрема розмова — про саму територію. Влітку вона нагадує живий килим із трав і квітів, а навесні просто вибухає зеленню та різнобарв’ям.
Парк поділений на дві частини: туристичну і більш дику, де втручання людини мінімальне.
Для відвідувачів облаштовані екостежки, дерев’яні містки та оглядові вежі, звідки можна спостерігати за тваринами, нічим їм не заважаючи.
В парку Беремицьке проводять екскурсії — групові та індивідуальні, а також незвичні VR-маршрути, які дозволяють побачити парк ніби з висоти пташиного польоту.
Родинам з дітьми можуть сподобатися кінні прогулянки, або освітні програми різної тематики.
Парк Беремицьке — де знаходиться і як доїхати
Дістатися сюди можна автомобілем з Києва через Кіпті та Остер — дорога займає приблизно 1,5–2 години.
Громадським транспортом спочатку потрібно доїхати до Остра, а далі взяти таксі або місцевий трансфер, який довезе до села Беремицьке за 10–15 хвилин.
Офіційна адреса парку: с. Беремицьке, Чернігівська область, Україна.
Вхід до парку коштує близько 200 гривень для дорослих і 160 для дітей, малеча до 5 років – безкоштовно.
Також можна замовити комплексні екскурсії тривалістю до трьох з половиною годин за ціною приблизно 350 гривень для дорослих, для дітей до 14 років — 240 грн.
Також в парку є можливість заночувати. Навіть існує вибір: від наметів до комфортних будиночків.
А ще у парку Беремицьке є все, щоб гуляти і не турбуватися про їжу. Після екскурсій відвідувачі можуть зайти до місцевого кафе або ресторану й обрати на свій смак — від легкої кави з десертом до повноцінного обіду.
А якщо ти збираєшся в Одесу, читай в нашому іншому матеріалі про Потьомкінські сходи: історія та цікаві факти.
Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!