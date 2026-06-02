Парк Беремицьке на Чернігівщині: побачити диких тварин за 1,5 години їзди до Києва

Парк Беремицьке на Чернігівщині — це справжня спроба перезапустити дику природу Полісся.

Він розташований неподалік міста Остер, приблизно за півтори години їзди від Києва, і вже давно має статус одного із найвідоміших екопроєктів України.

Як туди дістатися і що можна побачити в парку Беремицьке

Парк Беремицьке Чернігівська область: чому варто відвідати

Беремицьке — це місце, де можна спостерігати за тваринами у природному середовищі, а ще на власні очі побачити сам процес відновлення дикої природи.

Це той рідкісний випадок, коли люди не контролюють природу, а намагаються дати їй шанс знову стати самодостатньою.

Історія цього місця почалася у 2014 році, коли з’явилася ідея створити простір для відновлення природних екосистем. Але до реального відкриття минуло ще кілька років роботи.

Територію, яка колись була занедбаною, буквально очищали вручну — вивозили сміття, розчищали зарості, відновлювали рельєф і навіть створювали штучні водойми, щоб повернути ґрунтам і тваринам нормальні умови життя.

Лише у 2017 році парк офіційно відкрився і почав приймати відвідувачів.

Сьогодні Беремицьке — це екологічний проєкт, який розвивається у співпраці з міжнародними природоохоронними організаціями, зокрема Rewilding Europe.

Його головна ідея — повернути природу в її дикий стан, в якому екосистема живе максимально самостійно. Саме тому тут немає екзотичних тварин: лише ті види, які історично мешкали на території Чернігівського Полісся.

Парк Беремицьке: що подивитися

Коли потрапляєш у парк, перше враження — це відчуття простору і некерованої природи.

Тут у напіввільних умовах живуть польські коники, кулани, муфлони, лосі та дикі свині.

У кущах і лісових масивах можна зустріти лисиць, куниць, єнотоподібних собак і борсуків, а в небі кружляють канюки, яструби, шуліки та сови.

У майбутньому сюди планують повернути зубрів — колись вони були звичними мешканцями цих територій, допоки люди не знищили їх.

Окрема розмова — про саму територію. Влітку вона нагадує живий килим із трав і квітів, а навесні просто вибухає зеленню та різнобарв’ям.

Парк поділений на дві частини: туристичну і більш дику, де втручання людини мінімальне.

Для відвідувачів облаштовані екостежки, дерев’яні містки та оглядові вежі, звідки можна спостерігати за тваринами, нічим їм не заважаючи.

В парку Беремицьке проводять екскурсії — групові та індивідуальні, а також незвичні VR-маршрути, які дозволяють побачити парк ніби з висоти пташиного польоту.

Родинам з дітьми можуть сподобатися кінні прогулянки, або освітні програми різної тематики.

Парк Беремицьке — де знаходиться і як доїхати

Дістатися сюди можна автомобілем з Києва через Кіпті та Остер — дорога займає приблизно 1,5–2 години.

Громадським транспортом спочатку потрібно доїхати до Остра, а далі взяти таксі або місцевий трансфер, який довезе до села Беремицьке за 10–15 хвилин.

Офіційна адреса парку: с. Беремицьке, Чернігівська область, Україна.

Вхід до парку коштує близько 200 гривень для дорослих і 160 для дітей, малеча до 5 років – безкоштовно.

Також можна замовити комплексні екскурсії тривалістю до трьох з половиною годин за ціною приблизно 350 гривень для дорослих, для дітей до 14 років — 240 грн.

Також в парку є можливість заночувати. Навіть існує вибір: від наметів до комфортних будиночків.

А ще у парку Беремицьке є все, щоб гуляти і не турбуватися про їжу. Після екскурсій відвідувачі можуть зайти до місцевого кафе або ресторану й обрати на свій смак — від легкої кави з десертом до повноцінного обіду.

