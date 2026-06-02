Зарплати в Україні до 170 тисяч: названо ТОП найбільш оплачуваних професій 2026 року

Державна служба зайнятості за останні чотири місяці опрацювала колосальний обсяг інформації, зібравши на Єдиному порталі вакансій майже 180 тисяч пропозицій роботи. Діапазон зарплат вражає своєю амплітудою, адже поруч із мінімальними виплатами існують вакансії з доходом у 170 тисяч гривень за п’ятьма тисячами різних професій.

Хоча бойові посади залишаються найбільш оплачуваними через зрозумілі ризики, цивільний сектор також демонструє готовність платити великі гроші за дефіцитні знання та специфічні навички.

Кібербезпека та держуправління: з чого починається топ найбільш оплачуваних вакансій

Десяте місце у рейтингу найбільш прибуткових цивільних професій наразі посідає аналітик з оцінки вразливостей. Цей фахівець із кібербезпеки в середньому отримує 55 тисяч гривень за постійний пошук слабких місць в ІТ-інфраструктурі компаній. Таку ж суму пропонують і начальникам складського господарства, які замикають дев’яту сходинку рейтингу завдяки відповідальності за організацію зберігання та обліку товарів.

На восьмому місці опинилися управлінці державного апарату, зокрема заступники директорів департаментів, чия середня винагорода за роботу в центральних органах влади сягає 70 з половиною тисяч гривень.

Юридичні послуги та ІТ-сектор: золота середина зарплатного рейтингу

Сьома позиція в списку високооплачуваних вакансій належить арбітражним керуючим, які займаються майном боржників та санаціями за 80 тисяч гривень на місяць. Трішки більше, майже 97 тисяч, отримують досвідчені фахівці з розроблення комп’ютерних програм, які опинилися на шостому місці. П’ятірку лідерів відкривають технічні керівники промислових підрозділів, чия управлінська праця оцінюється у 105 тисяч гривень щомісяця.

Висота та стратегічне виробництво: професії з доходом понад 100 тисяч гривень

На четвертій сходинці розташувалися професіонали з розробки та тестування програмного забезпечення з доходом у 110 тисяч гривень, які відповідають за якість продуктів перед їхнім виходом на ринок. Трійку лідерів відкриває вишкоелектромонтажник.

Ця важка та небезпечна робота на висотних конструкціях та лініях електропередач приносить фахівцям 125 тисяч гривень. Аналогічну суму отримують і директори з виробництва, які посідають почесне друге місце завдяки тотальному контролю над усіма циклами створення промислової продукції.

Абсолютний рекордсмен ринку праці: за що платять 170 тисяч на місяць

Найбільшу ж зарплату на цивільному ринку праці сьогодні пропонують операторам радіочастотного контролю. Ця рідкісна спеціальність впевнено очолює рейтинг із неймовірним показником у 170 тисяч гривень, оскільки саме ці люди забезпечують порядок у радіоефірі та виявляють незаконні джерела випромінювання. Це технічний фахівець, який проводить моніторинг використання радіочастотного спектра та вимірює параметри випромінювань, що є критично важливим у сучасних умовах.

Окрім перелічених лідерів, стабільно високі доходи мають інженери з нової техніки, електрозварники, плавильники та монтажники складного обладнання. Також високу планку тримають технік-технолог з виробництва жирів та різальник бетонних виробів. Це свідчить про те, що реальний сектор економіки гостро потребує кваліфікованих робочих рук та готовий конкурувати за них із офісними напрямками.

Аутсайдери ринку праці: де сьогодні пропонують найменші зарплати

Водночас ринок праці має і свою зворотну сторону, де найменше сьогодні пропонують фотографам та операторам звукового чи проекційного обладнання у кінотеатрах. Мова йде про працівників, які відповідають за супровід заходів та показ зображень, де рівень оплати залишається наближеним до мінімальних показників.

Загальна ситуація на ринку праці чітко показує, що сучасна Україна найбільше цінує технічні мізки, управлінський талант та кваліфіковані робочі руки, здатні працювати у складних технологічних умовах.

