Виплати ВПО з 1 червня 2026: хто може отримати соціальну допомогу та яку суму

В Україні з 1 червня 2026 року набувають чинності оновлення у порядку нарахування та виплати щомісячної державної допомоги на проживання для внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

Було розширено чинну програму підтримки, дозволивши більшій кількості переселенців претендувати на фінансові кошти — подробиці читай в матеріалі.

Виплати ВПО з 1 червня: що змінилося та для кого

Самі розміри щомісячної допомоги залишаються незмінними: 2 000 гривень виплачують дорослим особам, а 3 000 гривень — дітям та людям з інвалідністю.

Основні зміни зачеплять кілька категорій переселенців, для яких уряд диференціював умови надання грошової допомоги:

Діти ВПО віком до 6 років: з 1 червня 2026 року для цієї вікової групи повністю скасовано врахування сукупного доходу батьків. Малеча отримуватиме щомісячні 3 000 гривень автоматично, якщо родина загалом відповідає загальним майновим критеріям державної програми.

Діти та підлітки віком від 6 до 18 років: для них нарахування допомоги схвалюється у двох випадках — якщо дитина безпосередньо проживає на територіях ведення активних бойових дій або якщо вона переїхала до безпечних регіонів України, але продовжує навчання у місцевих закладах освіти.

Пенсіонери та особи з інвалідністю: переселенці, яким раніше заблокували або припинили виплати через перевищення ліміту заробітку, тепер мають законне право на перегляд рішень. Уряд оновив граничний рівень доходу, який тепер становить 10 380 гривень на одну особу. Якщо поточний дохід непереміщеного непрацездатного громадянина є меншим за цю суму, виплати відновлюються.

Для найбільш вразливих та соціально незахищених груп ВПО загальний ліміт отримання грошової допомоги від держави було подовжено з 24 до 30 місяців, що гарантує їм додаткових пів року фінансової стабільності.

Як поадти документи на виплати ВПО 2026

Окрім зміни критеріїв, держава реформувала й сам процесуальний механізм подання документів, перевівши адміністрування заяв до територіальних органів Пенсійного фонду України (ПФУ).

Громадяни можуть самостійно обрати один із чотирьох офіційних і абсолютно рівнозначних каналів звернення:

звернутися особисто до найближчого сервісного центру ПФУ,

подати документи через Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП),

скористатися допомогою уповноваженої особи виконавчого органу місцевої ради

або надіслати заповнену фізичну заяву поштою на адресу профільного регіонального управління ПФУ.

Для тих громадян, які ще не мають офіційного статусу переселенця, передбачена можливість первинного оформлення довідки ВПО в режимі онлайн через державний портал або мобільний застосунок Дія за допомогою цифрового підпису.

Після верифікації статусу в Дії, електронну заяву на призначення самих виплат можна дистанційно скерувати через вебпортал Пенсійного фонду.

Виплати ВПО з 1 червня 2026: хто може розраховувати на соціальну допомогу

Водночас фінансова допомога у 2026 році надається на основі суворого майнового моніторингу. Отримати кошти зможуть лише ті родини ВПО, які протягом останніх трьох місяців перед зверненням беззастережно відповідали встановленим антикризовим критеріям.

Зокрема, середньомісячний дохід на кожного члена сім’ї не повинен перевищувати позначку у 10 380 гривень. Державну допомогу не призначать, якщо будь-хто з членів родини за останні три місяці здійснював купівлю іноземної валюти, купував транспортні засоби або нерухоме майно на суму, що перевищує 100 тисяч гривень.

Під обмеження також потрапляють особи, які володіють грошовими депозитами у банках, облігаціями внутрішньої державної позики (ОВДП) чи банківськими дорогоцінними металами на суму понад 100 тисяч гривень.

Додатково право на допомогу втрачають переселенці, які паралельно отримують державну субсидію на оренду житла, мають офіційний дохід від здачі власної нерухомості в найм, перебувають на повному державному утриманні або відбувають покарання в установах пенітенціарної системи.

Раніше ми писали, чому затримують соціальні виплати в 2026 — читай в матеріалі, які причини відсутності коштів.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!