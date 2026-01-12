Чому затримують соціальні виплати в 2026: які причини відсутності коштів

Соціальні виплати — це важлива складова у підтримці тих громадян, хто потребує допомоги від держави та ці виплати отримує. Читай в матеріалі, чому в Україні затримують соціальні виплати у 2026 році та чи було їх фінансування.

Чому затримують соціальні виплати у 2026: перелік причин

В Україні існує власний резерв коштів, який надає змогу своєчасно здійснювати усі соціальні виплати, які передбаченні чинним бюджетом, однак попри це, соціальні видатки можуть здійснюватися за рахунок коштів міжнародних партнерів.

Тому, як зазначають Факти, коли гроші приходять на картки, можуть виникати невеликі затримки у виплатах громадянам — насамперед це пов’язано з воєнними діями в Україні, а такі затримки не перевищують кількох днів.

Крім того, наразі існує черговість видатків, тобто якщо на момент соціальних виплат у казначейство від того чи іншого міністерства, то в першу чергу сплачуватиметься саме цей рахунок, а вже потім всі інші. Коротше кажучи, існує певна пріоритетність, згідно з якою виплачуються соціальні виплати.

Зазначимо що усі соціальні виплати були закладені у державний бюджет України на 2026 рік, але поперед всього казначейство покриває усі військові видатки. Після них стоять соціальні і тоді вже покриваються вони.

Станом на 11 січня 2026 року уже були профінансовані:

пенсії — 27,7 млрд гривень, з яких 4,6 млрд перераховано через АТ Укрпошта, а 23,1 млрд — через уповноважені банки;

житлові субсидії та пільги – 4,7 млрд гривень;

страхові виплати – 1,6 млрд гривень, у тому числі лікарняні – 0,5 млрд.

Якщо затримка соціальних виплат довготривала, тобто триває більше, ніж кілька місяців, тобі необхідно звернутися на гарячу лінію за номером 1545 — фахівці будуть розбиратися у ситуації в індивідуальному порядку.

Також можна звертатись до ПФУ за номерами 0 800 503 753 (дзвінки безкоштовні), (044) 281-08-70, (044) 281-08-71.

Раніше ми писали, яка податкова соціальна пільга на 2026 рік — читай в матеріалі, хто має на неї право та скільки можна отримати.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!