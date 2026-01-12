Почему задерживают социальные выплаты в 2026: какие причины отсутствия средств

Социальные выплаты — это важная составляющая в поддержке тех граждан, которые нуждаются в помощи от государства и получают эти выплаты. Читай в материале, почему в Украине задерживают социальные выплаты в 2026 году и было ли их финансирование.

Почему задерживают социальные выплаты в 2026: перечень причин

В Украине существует собственный резерв средств, который позволяет своевременно осуществлять все социальные выплаты, предусмотренные действующим бюджетом, однако, несмотря на это, социальные расходы могут осуществляться за счет средств международных партнеров.

Поэтому, как отмечают Факты, когда деньги приходят на карточки, могут возникать небольшие задержки в выплатах гражданам — это прежде всего связано с военными действиями в Украине, а такие задержки не превышают нескольких дней.

Кроме того, существует очередность расходов, то есть если на момент социальных выплат в казначейство от того или иного министерства, то в первую очередь будет платиться именно этот счет, а уже потом все остальные. Короче, существует определенная приоритетность, согласно которой выплачиваются социальные выплаты.

Все социальные выплаты были заложены в государственный бюджет Украины на 2026 год, но прежде всего казначейство покрывает все военные расходы. После них стоят социальные, и тогда уже покрываются они.

По состоянию на 6 января 2026 уже были профинансированы:

пенсии — 27,7 млрд гривен, из которых 4,6 млрд перечислено через АО Укрпочта, а 23,1 млрд — через уполномоченные банки;

жилищные субсидии и льготы — 4,7 млрд гривен;

страховые выплаты — 1,6 млрд гривен, в том числе больничные — 0,5 млрд.

Если задержка социальных выплат длительная, то есть длится больше нескольких месяцев, тебе необходимо обратиться на горячую линию по номеру 1545 — специалисты будут разбираться в ситуации в индивидуальном порядке.

Также можно обращаться в ПФУ по номерам 0 800 503 753 (звонки бесплатные), (044) 281-08-70, (044) 281-08-71.

