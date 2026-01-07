Для тебя Экономия

Налоговая социальная льгота на 2026 год: кто имеет на нее право и сколько можно получить

Дмитрий Резник, редактор сайта Вікна-новини 07 января 2026, 17:00 3 мин.
налоговая социальная льгота 2026
Фото Getty Images

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь