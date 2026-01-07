Налоговая социальная льгота на 2026 год: кто имеет на нее право и сколько можно получить

С 1 января 2026 года в Украине вступили в силу новые показатели социальных стандартов, которые непосредственно повлияли на размер налоговой социальной льготы (НСП) и порог дохода для ее применения.

Читай в материале, какая налоговая социальная льгота в 2026 году, каков ее размер и применение.

Налоговая социальная льгота 2026: что известно

Поскольку этот показатель традиционно рассчитывается на основе прожиточного минимума для трудоспособных людей, установленного на начало отчетного года, рост этого минимума до 3 328 гривен привел к пропорциональному увеличению льготы для плательщиков НДФЛ.

В течение 2026 года налоговая социальная льгота будет оставаться фиксированной и применяться исключительно к доходу в виде заработной платы, начисленной по месту основной работы.

Базовая налоговая социальная льгота в 2026 году составляет 1 664 гривны, что соответствует 50% от актуального прожиточного минимума для трудоспособных людей. Эта сумма позволяет работникам уменьшить базу налогообложения НДФЛ, фактически оставляя часть заработка освобожденной от налога.

Однако не все имеют возможность ее получить: применение льготы возможно только в том случае, когда месячный доход работника не превышает установленного порога. В 2026 году этот лимит рассчитывается по следующей формуле: 3 328 грн * 1,4 с округлением до ближайших 10 грн, и составляет 4 660 гривен.

В связи с тем, что минимальная заработная плата в Украине с января выросла, большинство работников, работающих на полную ставку, не смогут воспользоваться базовой льготой, за исключением случаев неполного рабочего дня или специальных категорий.

Кто имеет право на налоговую социальную льготу в 2026 году

Некоторые граждане имеют право на повышенный размер льготы. Льгота в размере 150% от базовой, что составляет 2 496 грн, предусмотрена для одиноких матерей или отцов, опекунов, лиц, воспитывающих ребенка с инвалидностью, а также для участников боевых действий и лиц, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы первой и второй категорий.

На самый высокий процент льготы, а именно 200%, могут претендовать Герои Украины, лица с инвалидностью вследствие войны 1-2 групп, бывшие узники концлагерей и жертвы нацистских преследований.

Также налоговая социальная льгота доступна для тех, кто воспитывает двух и более детей в возрасте до 18 лет. В этом случае льгота предоставляется обоим родителям на каждого ребенка в размере 1 664 гривны.

Например, для семьи с двумя детьми порог дохода для одного из родителей в 2026 году составит 9 320 гривен, а для семьи с тремя — 13 980 грн. Второй при этом может пользоваться льготой только при условии, что его доход не превышает стандартные 4 660 гривен.

