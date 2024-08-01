Выплаты детям войны в 2024: есть ли льготы и денежная помощь для детей, пострадавших от войны

Статус ребенка войны предоставляется согласно постановлению Кабмина О предоставлении статуса ребенка, пострадавшего в результате военных действий и вооруженных конфликтов. Этим же постановлением регулируются категории детей, обладающих правом на этот статус.

Предусматривает ли оформление статуса выплаты детям войны и предоставление льгот? Вікна разобрались в этом вопросе.

Кого законодательство признает ребенком, пострадавшим в результате военных действий и вооруженных конфликтов

Согласно постановлению Кабинета министров, право на получение статуса имеют дети, которые на время вооруженной агрессии Российской Федерации не достигли 18 лет (совершеннолетия), и в результате:

получили ранения, контузию, увечье;

подверглись физическому, сексуальному насилию;

были угнаны или незаконно вывезены за пределы Украины;

привлекались для участия в действиях военизированных или вооруженных формирований;

незаконно содержались, в том числе в плену;

подверглись психологическому насилию.

Эти категории детей могут оформить статус ребенка войны по месту регистрации или фактического проживания в органы опеки и попечительства.

Выплаты детям войны: предусмотрены ли законом

В настоящее время законодательство не предусматривает выплаты и льготы для детей, пострадавших в результате военных действий, кроме бесплатного питания в учебных заведениях.

В феврале 2023 года в Верховной Раде Украины был зарегистрирован законопроект 9042, который должен внести изменения в действующие законы относительно детей войны и обеспечить льготы для детей этого статуса. Однако он не был принят депутатами и снят с рассмотрения.

Законопроект предусматривал следующие социальные льготы:

ежегодная денежная помощь на оздоровление ребенка войны дошкольного и школьного возраста;

компенсация затрат, связанных с получением психологической помощи;

государственная целевая поддержка для получения образования в государственных и коммунальных учебных заведениях.

Вернутся ли к нему в ближайшее время — неизвестно, поэтому вопрос предоставления льгот и выплат детям войны остается неурегулированным.

Сегодня наши дети становятся свидетелями очень травматических событий и очень важно поддержать их в эти непростые времена. Читай, как родители могут помочь малышам и как война повлияет на детей в будущем.

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