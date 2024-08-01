Виплати дітям війни у 2024: чи є пільги та грошова допомога для дітей, які постраждали від війни

Статус дитини війни надається, згідно з постановою Кабміну Про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. Цією ж постановою регулюються категорії дітей, які мають право на цей статус.

Чи передбачає оформлення статусу виплати дітям війни та надання пільг? Вікна розібрались в цьому питанні.

Кого законодавство визнає дитиною, постраждалою внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів

Згідно з постановою Кабінету міністрів, право на набуття статусу мають діти, які на час збройної агресії Російської Федерації не досягли 18 років (повноліття), і в результаті:

отримали поранення, контузію, каліцтво;

зазнали фізичного, сексуального насильства;

були викрадені або незаконно вивезені за межі України;

залучалися до участі у діях воєнізованих чи збройних формувань;

незаконно утримувалися, зокрема в полоні;

зазнали психологічного насильства.

Ці категорії дітей можуть оформити статус дитини війни за місцем реєстрації чи фактичного проживання в органах опіки та піклування.

Виплати дітям війни: чи передбачені законом

Нині законодавство не передбачає виплат та пільг для дітей, що постраждали внаслідок воєнних дій, окрім безоплатного харчування в закладах освіти.

У лютому 2023 року у Верховній Раді України був зареєстрований законопроект 9042, який мав би внести зміни до чинних законів стосовно дітей війни й забезпечити пільги для дітей цього статусу. Однак він не був ухвалений депутатами та наразі знятий з розгляду.

Законопроект передбачав такі соціальні пільги:

щорічна грошова допомога на оздоровлення дитини війни дошкільного і шкільного віку;

компенсація витрат, пов’язаних з отриманням психологічної допомоги;

державна цільова підтримка для здобуття освіти у державних та комунальних закладах освіти.

Чи повернуться до нього найближчим часом — невідомо, тож питання надання пільг та виплат дітям війни залишається неврегульованим.

Сьогодні наші діти стають свідками дуже травматичних подій і надважливо підтримати їх в ці непрості часи. Читай, як батьки можуть допомогти малечі та як війна вплине на дітей у майбутньому.

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