Для тебе Батьківство

Як оформити статус дитина війни 2026: хто має право на його отримання

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 13 Жовтня 2026, 17:30 4 хв.
дитя війни як оформити
Фото Pexels

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