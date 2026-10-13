Українські діти замість щасливого дитинства побачили, що таке жахи війни. Цей біль вони відчувають у рази сильніше, а дехто з них пережив страшні події, які завдали каліцтв, поранень чи психологічної травми.

Вони можуть оформити статус дитини, яка постраждала внаслідок війни. У нашому матеріалі розповідаємо, хто має на нього право та який пакет документів потрібно зібрати для оформлення.

Як оформити статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій

Діти, які постраждали внаслідок бойових дій, мають право на соціальний захист за Постановою КМУ № 268.

Право на отримання статусу мають діти, які на час воєнних дій, збройних конфліктів, збройної агресії Російської Федерації не досягли 18 років, тобто повноліття, а також у результаті цього зазнали:

поранення, контузії, каліцтва;

психологічного насильства;

фізичного, сексуального насильства;

були викрадені або незаконно вивезені за межі України;

залучалися до участі у діях воєнізованих чи збройних формувань;

були депортовані або примусово переміщені;

їхні батьки загинули або зникли безвісти;

дитина була позбавлена батьківського піклування під час війни;

незаконно утримувалися, зокрема в полоні.

Статус можуть отримати також діти, які після повномасштабного вторгнення РФ 24 лютого 2022 року втратили домівку або рідних. У Мінсоцполітики змінили надання статусу:

1 вересня 2025 року уряд спростив надання статусу дітям, постраждалим від війни. Відтепер його можна отримати не лише за місцем внутрішнього переміщення, а й за місцем звернення або виявлення дитини місцевими органами виконавчої влади чи органами місцевого самоврядування.

Також потрібен пакет документів, що підтверджує обставини та наслідки негативного впливу на здоров’я дитини. Якщо дитина не досягла 14 років, заяву за неї подають батьки, найближчі родичі чи опікуни.

Після 14 років дитина має право звертатися по присвоєння статусу самостійно.

Наразі статус постраждалих від війни мають вже понад 412 тисяч дітей, але це не остаточна цифра. Понад мільйон дітей були змушені тікати від війни, тисячі пережили втрати та травми, — зазначив міністр соціальної політики Денис Улютін.

Рішення про присвоєння статусу дитина війни ухвалюється протягом 30 календарних днів з дати реєстрації заяви. Її та надані документи розглядає комісія з питань захисту прав дитини.

Таким дітям надаються пільги та виплати, що і для ВПО, допомога у здобутті освіти та щомісячна виплата 3 тис. грн. Допомогу пропонують і благодійні організації, але заяву в них слід залишати самостійно.

Які документи потрібні для оформлення статусу дитина війни

Свідоцтво про народження або інший документ, що посвідчує особу дитини. Документ, що посвідчує особу заявника, якщо заяву подає родич дитини. Документ, що підтверджує спорідненість з постраждалою дитиною. Довідка про взяття дитини на облік як внутрішньо переміщеної особи (за наявності). Паспорт-книжечка чи ID-карта (за наявності в дитини). Закордонний паспорт (за наявності). Витяг з реєстру територіальної громади (за наявності). Якщо його немає, доказом місця проживання може бути право власності дитини чи її батьків на нерухоме майно, свідоцтво про базову загальну середню освіту, або атестат про повну загальну середню освіту, або документ про професійно-технічну освіту, або табель успішності, або учнівський квиток, або медичні документи. Виписки з медичного лікування чи після огляду дитини. Копії таких документів: заяви про вчинення щодо дитини кримінального правопорушення, витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань про відкриття кримінального провадження, висновку експерта за результатами судової експертизи (за наявності), висновок оцінки потреб сім’ї, копія посвідчення з написом Посвідчення члена сім’ї загиблого, якщо дитина отримала статус, копії свідоцтва про смерть та документа, що підтверджує загибель особи внаслідок воєнних дій або поранення.

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