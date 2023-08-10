Українські діти замість дитинства побачили, що таке війна. Цей біль вони відчувають у рази сильніше, а дехто з них пережив страшні події, які завдали каліцтв, поранень чи психологічної травми.
Вони можуть оформити статус дитини, яка постраждала внаслідок війни. У нашому матеріалі розповідаємо, хто має на нього право та який пакет документів потрібно зібрати для оформлення.
Діти, які постраждали внаслідок бойових дій, мають право на соціальний захист за Постановою КМУ № 268.
Право на отримання статусу мають діти, які на час воєнних дій, збройних конфліктів, збройної агресії Російської Федерації не досягли 18 років, тобто повноліття, а також у результаті цього зазнали:
Щоб отримати статус дитина війни, слід звернутися за місцем реєстрації чи фактичного проживання в органи опіки та піклування.
Також потрібен пакет документів, що підтверджує обставини та наслідки негативного впливу на здоров’я дитини. Якщо дитина не досягла 14 років, заяву за неї подають батьки, найближчі родичі чи опікуни.
Після 14 років дитина має право звертатися по присвоєння статусу самостійно.
Рішення про присвоєння статусу дитина війни ухвалюється протягом 30 календарних днів з дати реєстрації заяви. Її та надані документи розглядає комісія з питань захисту прав дитини.
Таким дітям надаються пільги та виплати, що і для ВПО, допомога у здобутті освіти та щомісячна виплата 3 тис. грн. Допомогу пропонують і благодійні організації, але заяву в них слід залишати самостійно.
Пакет документів на статус дитини, що постраждала від воєнних дій:
Досягнення особою повноліття не є підставою для скасування статусу.
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