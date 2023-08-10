Українські діти замість дитинства побачили, що таке війна. Цей біль вони відчувають у рази сильніше, а дехто з них пережив страшні події, які завдали каліцтв, поранень чи психологічної травми.

Вони можуть оформити статус дитини, яка постраждала внаслідок війни. У нашому матеріалі розповідаємо, хто має на нього право та який пакет документів потрібно зібрати для оформлення.

Як оформити статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій

Діти, які постраждали внаслідок бойових дій, мають право на соціальний захист за Постановою КМУ № 268.

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Право на отримання статусу мають діти, які на час воєнних дій, збройних конфліктів, збройної агресії Російської Федерації не досягли 18 років, тобто повноліття, а також у результаті цього зазнали:

Поранення, контузії, каліцтва; фізичного, сексуального насильства; були викрадені або незаконно вивезені за межі України; залучалися до участі у діях воєнізованих чи збройних формувань; незаконно утримувалися, у тому числі в полоні; зазнали психологічного насильства.

Щоб отримати статус дитина війни, слід звернутися за місцем реєстрації чи фактичного проживання в органи опіки та піклування.

Також потрібен пакет документів, що підтверджує обставини та наслідки негативного впливу на здоров’я дитини. Якщо дитина не досягла 14 років, заяву за неї подають батьки, найближчі родичі чи опікуни.

Після 14 років дитина має право звертатися по присвоєння статусу самостійно.

Рішення про присвоєння статусу дитина війни ухвалюється протягом 30 календарних днів з дати реєстрації заяви. Її та надані документи розглядає комісія з питань захисту прав дитини.

Таким дітям надаються пільги та виплати, що і для ВПО, допомога у здобутті освіти та щомісячна виплата 3 тис. грн. Допомогу пропонують і благодійні організації, але заяву в них слід залишати самостійно.

Пакет документів на статус дитини, що постраждала від воєнних дій:

Свідоцтво про народження або інший документ, що посвідчує особу дитини. Документ, що посвідчує особу заявника, якщо заяву подає родич дитини. Документ, що підтверджує спорідненість з постраждалою дитиною. Довідка про взяття дитини на облік як внутрішньо переміщеної особи (за наявності). Паспорт-книжечка чи ID-карта (за наявності в дитини). Закордонний паспорт (за наявності). Витяг з реєстру територіальної громади (за наявності). Якщо його немає, доказом місця проживання може бути право власності дитини чи її батьків на нерухоме майно, свідоцтво про базову загальну середню освіту, або атестат про повну загальну середню освіту, або документ про професійно-технічну освіту, або табель успішності, або учнівський квиток, або медичні документи. Виписки з медичного лікування чи після огляду дитини. Копії таких документів: заяви про вчинення щодо дитини кримінального правопорушення, витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань про відкриття кримінального провадження, висновку експерта за результатами судової експертизи (за наявності), висновок оцінки потреб сім’ї, копія посвідчення з написом Посвідчення члена сім’ї загиблого, якщо дитина отримала статус, копії свідоцтва про смерть та документа, що підтверджує загибель особи внаслідок воєнних дій або поранення.

Досягнення особою повноліття не є підставою для скасування статусу.

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