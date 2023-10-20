Садівники все частіше саджають моркву саме на зиму. Адже в такий спосіб вони можуть отримати врожай уже на початку літа. А ось весняний посів у цей час лише починає проростати.

Оскільки ґрунт належним чином зволожується талими водами, озима морква виростає більшою і соковитішою. Посадка моркви на зиму: основні терміни та як здійснити — читай у матеріалі.

Посадка моркви на зиму: оптимальні терміни посіву

Правила термінів посіву озимої моркви дуже важливі, адже якщо це зробити дуже зарано, то насіння зійде ще до настання заморозків і загине від сильного холоду або морозів.

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Тому сіяти моркву на зиму краще в другій половині листопада, коли ґрунт стане холодним і сухим. Саме так насіння моркви добре зберігатиметься в землі й не зійде до весни.

Підготовка ділянки під моркву: основні правила

Землю під озиму моркву вибирай ретельно. Ділянка має бути добре освітлена і без застою води. Скопай її на глибину багнета лопати й внеси добрива.

Наприклад, на 1 м² бери приблизно 3 кг гною, 25 г суперфосфату та 10 г калійного підживлення.

Також пам’ятай про те, що велика кількість гною робить ґрунт занадто кислим, а морква цього не любить. У щільну важку землю додай трохи піску та торфу, адже ця культура любить пухкий ґрунт.

Посів моркви на зиму: важливі хитрощі та інструкція

Вдаючись до наступних правил, можна досягти непоганого врожаю.

Насип на дно борозенки теплий ґрунт, потім висівай насіння і знову присипай їх прогрітим ґрунтом. Для цього заздалегідь набери повний мішок землі й занеси його в опалювальне приміщення. Присип грядку ґрунтом та мульчею. Товщина шару органіки — приблизно 4 см. Щоб мульчу не здув вітер, ущільни її. Для цього просто присип грядки до настання зими. Додатково утеплити грядку можна за допомогою снігу. Як тільки він випаде, підгреби його на ділянку з висадженим насінням. Щоб дощ не зіпсував грядку, борозенки накрий плівкою. Краї матеріалу просто закріпи грузиками. Також моркву часто сіють під плівку. При ньому не потрібно робити борозенки, насіння просто розподіли на грядці, а зверху присип пухким ґрунтом. Його потрібно заздалегідь занести в опалювальне приміщення для прогріву. Далі грядку накрий плівкою, яка захищає її від розмиття та забезпечує парниковий ефект. Прибери цей матеріал навесні, коли сніг повністю зійде. Щоб правильно висіяти моркву в ґрунт, трохи збільш норму. При цьому не потрібно боятися загущеності, адже слабке насіння взимку гине, тому проросте не все з них.

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