Садівники все частіше саджають моркву саме на зиму. Адже в такий спосіб вони можуть отримати врожай уже на початку літа. А ось весняний посів у цей час лише починає проростати.
Оскільки ґрунт належним чином зволожується талими водами, озима морква виростає більшою і соковитішою. Посадка моркви на зиму: основні терміни та як здійснити — читай у матеріалі.
Посадка моркви на зиму: оптимальні терміни посіву
Правила термінів посіву озимої моркви дуже важливі, адже якщо це зробити дуже зарано, то насіння зійде ще до настання заморозків і загине від сильного холоду або морозів.
Тому сіяти моркву на зиму краще в другій половині листопада, коли ґрунт стане холодним і сухим. Саме так насіння моркви добре зберігатиметься в землі й не зійде до весни.
Підготовка ділянки під моркву: основні правила
Землю під озиму моркву вибирай ретельно. Ділянка має бути добре освітлена і без застою води. Скопай її на глибину багнета лопати й внеси добрива.
Наприклад, на 1 м² бери приблизно 3 кг гною, 25 г суперфосфату та 10 г калійного підживлення.
Також пам’ятай про те, що велика кількість гною робить ґрунт занадто кислим, а морква цього не любить. У щільну важку землю додай трохи піску та торфу, адже ця культура любить пухкий ґрунт.
Посів моркви на зиму: важливі хитрощі та інструкція
Вдаючись до наступних правил, можна досягти непоганого врожаю.
- Насип на дно борозенки теплий ґрунт, потім висівай насіння і знову присипай їх прогрітим ґрунтом. Для цього заздалегідь набери повний мішок землі й занеси його в опалювальне приміщення.
- Присип грядку ґрунтом та мульчею. Товщина шару органіки — приблизно 4 см.
- Щоб мульчу не здув вітер, ущільни її. Для цього просто присип грядки до настання зими. Додатково утеплити грядку можна за допомогою снігу. Як тільки він випаде, підгреби його на ділянку з висадженим насінням.
- Щоб дощ не зіпсував грядку, борозенки накрий плівкою. Краї матеріалу просто закріпи грузиками.
- Також моркву часто сіють під плівку. При ньому не потрібно робити борозенки, насіння просто розподіли на грядці, а зверху присип пухким ґрунтом. Його потрібно заздалегідь занести в опалювальне приміщення для прогріву. Далі грядку накрий плівкою, яка захищає її від розмиття та забезпечує парниковий ефект. Прибери цей матеріал навесні, коли сніг повністю зійде.
- Щоб правильно висіяти моркву в ґрунт, трохи збільш норму. При цьому не потрібно боятися загущеності, адже слабке насіння взимку гине, тому проросте не все з них.
А якщо у тебе виявилося чимало трохи пошкодженої моркви, чому б не приготувати з неї смачну консервацію? Дізнайся три перевірені рецепти: класичний, з цибулею та без стерилізації.
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