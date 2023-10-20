Садівники все частіше саджають моркву саме на зиму. Адже в такий спосіб вони можуть отримати врожай уже на початку літа. А ось весняний посів у цей час лише починає проростати.
Оскільки ґрунт належним чином зволожується талими водами, озима морква виростає більшою і соковитішою. Посадка моркви на зиму: основні терміни та як здійснити — читай у матеріалі.
Правила термінів посіву озимої моркви дуже важливі, адже якщо це зробити дуже зарано, то насіння зійде ще до настання заморозків і загине від сильного холоду або морозів.
Тому сіяти моркву на зиму краще в другій половині листопада, коли ґрунт стане холодним і сухим. Саме так насіння моркви добре зберігатиметься в землі й не зійде до весни.
Землю під озиму моркву вибирай ретельно. Ділянка має бути добре освітлена і без застою води. Скопай її на глибину багнета лопати й внеси добрива.
Наприклад, на 1 м² бери приблизно 3 кг гною, 25 г суперфосфату та 10 г калійного підживлення.
Наприклад, на 1 м² бери приблизно 3 кг гною, 25 г суперфосфату та 10 г калійного підживлення.
Також пам’ятай про те, що велика кількість гною робить ґрунт занадто кислим, а морква цього не любить. У щільну важку землю додай трохи піску та торфу, адже ця культура любить пухкий ґрунт.
Вдаючись до наступних правил, можна досягти непоганого врожаю.
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