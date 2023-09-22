Їжа та рецепти

Класичний, з цибулею та без стерилізації: три рецепти моркви на зиму в банках

Вікторія Мельник, редакторка сайту 22 Вересня 2023, 19:15
Морква в банках на зиму
Фото: Pexels

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Класичний, з цибулею та без стерилізації: три рецепти моркви на зиму в банках
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