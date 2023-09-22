Класичний, з цибулею та без стерилізації: три рецепти моркви на зиму в банках

Восени господарі та господині поспішають зі заготівлями на зиму. Консервації підлягає практично все, що може вирости у твоєму садку чи городі.

Сьогодні ми розповімо тобі рецепти консервованої моркви на зиму. У матеріалі ти знайдеш рецепт моркви без стерилізації банок, з цибулею та традиційний рецепт моркви на зиму в банках.

Морква на зиму в банках: класичний рецепт

За класичним рецептом, банки для заготівлі моркви на зиму треба стерилізувати. Для цього постав банки у духову піч, розігріту до 150ºС, на 15 хв.

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Інгредієнти:

морква — 3 кг

сіль — 60 г

цукор — 60 г

вода — 1 л

оцет — 1 ст. л

гвоздика — 2 шт.

часник — 3 зубчики

перець горошком — кілька шт.

Приготування:

Постав на вогонь каструлю з водою та доведи воду до кипіння. Начисть моркву та кинь її до каструлі. Провари моркву протягом п’яти хвилин. Після цього дістань моркву та наріж її кільцями або кубиками. У стерилізовану банку вкинь нарізану моркву та порізаний часник. У воду, в якій варилася морква, додай цукор, сіль та спеції. Кип’яти маринад ще сім хвилин. Зніми маринад з вогню, додай туди оцет та розлий маринад по банках. Банки закрий стерилізованими кришками та постав моркву у банках в темне прохолодне місце.

Маринована морква на зиму без стерилізації: рецепт

Пришвидшити приготування можна, якщо готувати за рецептом без стерилізації банок. Це ніяк не вплине на якість заготівлі, якщо дотримуватися всіх правил.

Інгредієнти:

морква — 1,5 кг

лавровий лист — 6 шт.

гострий перець — 3 шт.

часник — 1-2 зубчики

запашний перець — 3 шт.

чорний перець горошком — 4-5 шт.

гвоздика — 1 шт.

парасолька кропу — 6 шт.

цукор — 50 г

сіль — 40 г

оцет 9% — 60 мл

Приготування:

Моркву почисть та наріж її на смужки чи кільця. У чисті банки поклади лавровий лист, чорний перець, запашний перець, гвоздику, нарізаний часник, гострий перець та парасольку кропу. Розклади моркву по банках. Залий окропом та прикрий кришками, залиш банки на 15 хв. Злий воду в каструлю, вкинь туди сіль та цукор та доведи до кипіння. Після закипання додай оцет, перемішай та розлий маринад у банки. Банки переверни, загорни у рушник та відстав у прохолодне місце.

Рецепт маринованої моркви з цибулею

Для заправки у суп чи борщ ти можеш зробити мариновану моркву з цибулею в банках на зиму.

Інгредієнти:

морква — 1 кг

цибуля — 1 кг

вода — 1 л

сіль — 1 ст. л

Приготування:

Почисть моркву та натри її на великій тертці. Цибулю почисть та дрібно наріж на кубики. Перемішай моркву та цибулю і виклади у стерилізовані банки. Закип’яти воду та додай сіль, залий розсолом моркву та цибулю в банках. Закрути банки кришками та зберігай у темному місці.

Таку заправку можна додати до класичного українського борщу. Рецепт приготування червоного борщу, ми писали раніше.

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