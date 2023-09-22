Класичний, з цибулею та без стерилізації: три рецепти моркви на зиму в банках

Восени господарі та господині поспішають зі заготівлями на зиму. Консервації підлягає практично все, що може вирости у твоєму садку чи городі.
Сьогодні ми розповімо тобі рецепти консервованої моркви на зиму. У матеріалі ти знайдеш рецепт моркви без стерилізації банок, з цибулею та традиційний рецепт моркви на зиму в банках.
За класичним рецептом, банки для заготівлі моркви на зиму треба стерилізувати. Для цього постав банки у духову піч, розігріту до 150ºС, на 15 хв.
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Пришвидшити приготування можна, якщо готувати за рецептом без стерилізації банок. Це ніяк не вплине на якість заготівлі, якщо дотримуватися всіх правил.
Для заправки у суп чи борщ ти можеш зробити мариновану моркву з цибулею в банках на зиму.
Таку заправку можна додати до класичного українського борщу. Рецепт приготування червоного борщу, ми писали раніше.
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