Обережно, зараз тобі захочеться їсти: три рецепти червоного борщу від Клопотенка, Ярославського та Глінської

Борщ — це щира українська страва, однак його особливість в тому, що чистого й універсально класичного рецепта немає.

В кожного регіону та в кожної газдині він був свій, унікальний, хоч і схожий за загальною рецептурою.

Цікавий факт, що навіть в одного кухаря ніколи не буде двох однакових борщів, адже ця страва передає не тільки смак, а й настрій, емоції та думки.

Але кожен рецепт може відкрити нові смакові відчуття та емоції від страви. Відомі українські шефи знають секрети ідеального смакового поєднання в борщі. Сьогодні про них дізнаєшся і ти.

Рецепт борщу від Євгена Клопотенка

Російські окупанти готові відібрати не лише наші життя, мову й культуру. Вони посягають на святе — українську кухню, український борщ.

Однак за право називати борщ українським бореться Євген Клопотенко.

Кухар уже піклується про визнання цієї страви на міжнародному рівні повноцінним складником української національної кухні.

Тож тут, як завжди, росіяни на кілометри позаду від нас.

Клопотенко теж вважає, що борщ налічує тисячі можливих смакових варіацій, тож універсального рецепта не існує, але є улюблені поєднання, від яких аж віє українським духом. Одним із таких є Гетьманський борщ.

Інгредієнти:

2 л води

300 г свинячих ребер з м’ясом

1 середній буряк

2 середні картоплини

1 середня цибуля

1 велика морква

150 г баклажана

150 г капусти

100 г квасолі

2 ст. л. томатної пасти

1 ст. л. цукру

2 лаврових листи

2 зубчики часнику

2 ст. л. соняшникової олії

сіль, чорний перець та перець горошком — за смаком

Приготування

Перший етап — підготовчий, коли продукти треба якнайкраще розкрити, щоб вони віддали борщу найкращий смак.

Отож розпочнімо магію з буряка. Для приготування нереально смачного борщу буряк краще запекти. Томити в духовці його треба приблизно півтори години.

Далі треба вийняти буряк, дати йому охолонути й натерти на грубій терці. Нашинкуй капусту.

Тепер готуємо квасолю. Якщо у тебе стара квасоля, треба замочити її у воді на одну годину, так вона значно швидше приготується. Якщо молода, замочувати не обов’язково.

Тепер маринуємо свинячі реберця. Їх треба посолити, поперчити, натерти часником та разом з лавровим листом відправити готуватися в розігріту до 180 °С духовку на 20 хвилин.

Після чого дай м’ясу охолонути й відділи його від кісток.

Доки ти чекаєш, є час зробити засмажку.

Для цього натри на терці моркву, дрібно наріж цибулину, баклажан наріж кубиками.

На добре розігріту сковороду налий трохи олії та всип туди спершу цибулю й моркву. Дай їм посмажитися протягом 2-3 хвилин, а вже потім додай баклажан з буряком.

Цю всю компанію тушкуй на середньому вогні ще дві хвилини, а потім заправ її томатною пастою з цукром. На маленькому вогні доведи до стану повного поєднання продуктів.

Засмажка повинна трохи настоятися. За цей час ми організуємо бульйон.

Для цього поріж картоплю середніми кубиками та всип у каструлю з водою, додай розібране м’ясо та постав варитися: вода має закипіти, а потім зменш вогонь та дай поваритися ще 5 хвилин.

А тепер остаточно складаємо наш борщ.

Додай до каструлі квасолю та нашинковану капусту, повари все 15 хвилин. Далі додай засмажку й зачекай ще 5-7 хвилин.

На власний смак додай спецій, накрий кришкою та на маленькому вогні доведи цей витвір кулінарного мистецтва до готовності, щоб усі інгредієнти були доварені.

Наприкінці додай пюре з двох зубчиків часнику.

Готово! Ідеальний гетьманський борщ.

Рецепт борщу від Лізи Глінської

Ще одна переможниця кулінарного шоу МастерШеф Ліза Глінська теж ділилася своїм не менш смачним рецептом класичного українського борщу.

Інгредієнти:

5 л води

1 кг курки або індички

200 г цибулі

200 г моркви

300 г болгарського перцю

200 г буряка

400 г картоплі

700-800 г капусти

300 г помідорів,

2-3 зубчики часнику

Пампушки:

150 мл молока

150 мл води

20 г свіжих дріжджів

10 г цукру

50 г яйця

450 г борошна

5 г солі

30 г олії

Приготування

Від попереднього він відрізняється не лише інгредієнтами, а й технологією приготування.

Ліза починає з бульйону

Вона варить м’ясо до готовності, після чого додає до каструлі очищену, проте цілу моркву та цибулину. А далі на маленькому вогні продовжує варити бульйон близько години.

Доки готується бульйон, варто попрацювати з овочами

Помідори й перець відправ у розігріту на 200 °С духовку на 20-25 хвилин.

Наріж картоплю, цибулю, моркву, буряк, часник та капусту, можна нарізати навіть зелень.

Запечені та охолоджені помідори очисти від шкірки та насіння, після чого дрібно наріж. З перцем треба виконати схожі маніпуляції — очистити від насіння та дрібно нарізати.

Щоб м’ясо не було жорстким, його варто вийняти з бульйону. Замість нього додай картоплю.

Доки це вариться, готуємо засмажку.

Розігрій сковорідку, налий олії й обсмаж такі інгредієнти: спершу цибулю до золотавої скоринки, тоді додай моркву, потім — помідори та перець.

Тепер додай засмажку в бульйон, розбери або поріж м’ясо на шматочки та додай його разом з засмажкою до бульйону.

Тепер найцікавіше — буряк. Його треба засмажити на сковорідці окремо та полити оцтом. Лише після цього додаємо буряк у борщ.

На завершення, коли вже всі інгредієнти в борщі зварені, додаємо капусту, чекаємо ще кілька хвилин і посипаємо зеленню.

Борщу треба дати трошки настоятися під кришкою, після чого можна розливати у тарілки та насолоджуватися смаком.

Пампушки

Борщ дуже смакує з пампушками. Їх можна купити в магазині або ж приготувати власноруч, це не складно.

Для цього треба змішати та прогріти воду, молоко й цукор та розчинити у цій суміші дріжджі. Після чого накрити плівкою й відправити на відпочинок тривалістю 10-15 хвилин.

Після цього додати в отриману суміш яйце, гарно перемішати. Тепер черга борошна та солі, й можна замішувати тісто.

Не забудь вмішати у тісто розтоплене масло. Після цих маніпуляцій треба накрити тісто плівкою і прибрати у тепле місце на півтори години.

І останній етап — це сформувати пампушки, розкласти у форми для випікання, знову накрити плівкою та лишити ще на 40 хвилин у теплому місці. Після чого випікати 30-35 хвилин у розігрітій до 180 °С духовці. Не забудь увімкнути обдув.

Пампушки ж найкраще смакують з часниковою намазкою.

Для її приготування подрібни часник та зелень і додай до цього спеції та олію. Перемішай і намасти цим щойно приготовані пампушки — нереальний смак гарантовано.

Рецепт класичного борщу від Ярославського

Від цього рецепту віє українськими традиціями, адже в його складі є сало.

Інгредієнти:

1,5-2 кг яловичих реберець

цибуля для бульйону

чорний перець горошком

400 г буряка

800 г томатів у власному соку

400 г капусти

75 г моркви

100 г цибулі

50 г стебла селери

35 г болгарського перцю

40 г часнику

30 г сала

зелень

Приготування

У воду додай реберця, цибулю та чорний перець горошком, спеції на свій смак — це майбутній бульйон.

Усі овочі треба ретельно вимити та просушити за допомогою паперового рушника, а потім дрібно нарізати соломкою.

Робимо засмажку. Для цього на розігріту сковорідку з олією по черзі викладаємо овочі. Спершу йде морква, потім цибуля, стебло селери та болгарський перець.

Між тим, як додавати новий овоч до сковорідки, ретельно мішай. Всі овочі мають отримати золотисту скоринку.

Тепер працюємо з томатами й буряком. Помідори треба очистити від шкірки та перетворити на пюре, можна зробити це за допомогою терки. А буряк обсмажити 10-15 секунд.

А тепер до обсмаженого буряка швидко вливаємо оцет та томати, після чого тушкуємо. Треба досягти того стану буряка, коли він уже м’який, але все ще хрусткий.

До готового бульйону додаємо лавровий лист та мелений перець, доводимо до кипіння і поєднуємо інгредієнти.

Спершу в каструлю йде буряк з томатами і капуста, потім засмажка, знову доводимо борщ до кипіння. Після чого можна вимкнути вогонь.

Цікава нотка цього борщу: подрібни сало з часником та цибулею у блендері та додай до борщу. Ретельно перемішай, посип зеленню і лиши настоюватися на 15 хвилин.

На питання, де поділася картопля та квасоля, відповідь проста. Їх шеф-кухар варить окремо і додає до борщу перед подачею.

Ці рецепти борщу здатні звести з розуму й закохати будь-кого в українську кухню.

А як щодо зеленого борщу? Традиційний рецепт зеленого борщу від Євгена Клопотенка зірве тобі дах від неймовірного поєднання смаків. Дивуй своїх рідних смачним та українським.