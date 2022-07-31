Еда и рецепты

Осторожно, сейчас тебе захочется есть: три рецепта красного борща от Клопотенко, Ярославского и Глинской

Вероника Кононенко, практикантка сайта 31 июля 2022, 14:00
борщ рецепт
Фото: Unsplash

Больше новостей
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Где сейчас есть угроза! Онлайн-карта воздушной тревоги в Украине по областям
агресія у дитини
Ребенок и агрессия: как война на самом деле влияет на детские эмоции и что с ними делать
Як не сваритися з рідними піж час війни
“Принцип бутерброда” и игра в тигра. Рассказываем, как меньше ссориться с родными
Червоний Хрест повідомив, що РФ відмовила у доступі до військовополонених в Оленівці
Россия не пропустила Красный Крест в колонию в Еленовке: новые доказательства страшного преступления РФ
Смотреть больше

Материалы по теме

Сайти для відстеження повітряної тривоги
Где сейчас есть угроза! Онлайн-карта воздушной тревоги в Украине по областям
агресія у дитини
Ребенок и агрессия: как война на самом деле влияет на детские эмоции и что с ними делать
Червоний Хрест повідомив, що РФ відмовила у доступі до військовополонених в Оленівці
Россия не пропустила Красный Крест в колонию в Еленовке: новые доказательства страшного преступления РФ
Обов'язкова евакуація з Донецької області6 що це таке та чому запроваджують
Выезжайте, мы поможем! Правительство объявило обязательную эвакуацию из Донецкой области

Видео
Червоний Хрест повідомив, що РФ відмовила у доступі до військовополонених в Оленівці

Россия не пропустила Красный Крест в колонию в Еленовке: новые доказательства страшного преступления РФ
0:09:29
Обов'язкова евакуація з Донецької області6 що це таке та чому запроваджують
Выезжайте, мы поможем! Правительство объявило обязательную эвакуацию из Донецкой области
Обстріл Миколаєва 31 липня
Самый массированный обстрел Николаева — в результате атаки погиб Алексей Вадатурский
0:02:37
Чому підтримка вітчизняних виробників сьогодні надважлива
Выбирай украинское. Объясняем, почему поддержка отечественных производителей сегодня очень важна
0:11:54
Олександр Ткаченко про Євробачення
Это будет шоу от имени Украины: каким будет Евровидение-2023 в Великобритании
Що на практиці означає статус спонсор тероризму
Что на практике означает статус спонсор терроризма и почему именно США должны первыми признать Россию такой
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 31 липня
Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления на 31 июля
0:01:31
Азовці
Азовцы сделали официальное заявление по поводу массового убийства в Еленовке: Сами будете казнены вместе со своими шакалами
0:06:19
Украинский язык
Украинский язык становится символом самосознания и интеллекта: как русскоязычные украинцы массово переходят на соловьиную
0:03:55
Сумщина
Подлые обстрелы Сумской области: как живет украинская община в километре от России
Больше видео
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Читать дальше
Где сейчас есть угроза! Онлайн-карта воздушной тревоги в Украине по областям
Як продаватимуть за електронним рецептом антибіотики в Україні
Читать дальше
Теперь без самолечения: в Украине антибиотики будут продавать по электронному рецепту

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь