Компот із винограду на зиму: усі секрети ароматного та вітамінного напою

Компот із винограду на зиму — ароматна консервація, корисніша за магазинні напої з барвниками та ароматизаторами. Його можна приготувати з будь-яких ягід: недозрілих, кислуватих, з кісточками — результат все одно буде чудовим. Рецепти компоту з винограду зі стерилізацією та без — у нашому матеріалі.
Щоб компот із винограду вийшов смачним
Візьми на замітку кілька порад, які допоможуть тобі легко урізноманітнити смаки та закрити не просто смачний, а й оригінальний напій, рецептиком його неодмінно попросить поділитися подружка.
- готуй напій як зі стерилізацією банок, так і без неї;
- консервуй компот із чищеним виноградом, або клади його цілими гронами (гілка в цьому випадку надасть напою невеличку терпкість). Готуючи з гілками, добре промий їх, щоб в банку не потрапив бруд;
- додавай в напій у будь-якій пропорції сезонні фрукти та ягоди: сливи, яблука, абрикоси, груші, персики, малину;
- готуй як із сортів чорного, так і світлого винограду; якщо хочеш, щоб напій із зелених ягід був більш насиченого кольору та набув цікавого відтінку смаку — додай у банку вишневе листя та чорноплідну горобину;
- якщо хочеш отримати пряний смак — додай корицю, гвоздику, кардамон, ванільний цукор, лимонну цедру;
- взимку можна використовувати напій для виготовлення желе;
- для отримання приємного відтінку смаку на 1 кг ягід додай 30 мл мадери або портвейну;
- якщо хочеш, щоб колір компоту був більш насиченим, а сам напій — з кислинкою, поклади лимонну кислоту або часточку лимона;
- сорти для приготування годяться усі, але найкращий — синій дрібний виноград, не надто смачний для споживання, але ідеальний для консервації.
Компот із винограду на зиму в 3-літрових банках без стерилізації: рецепт
На одну 3-літрову банку:
- виноград очищений — 700 г;
- цукор — 250 г;
- вода — 2, 5 – 2, 7 л;
- лимонна кислота — чверть чайної ложки.
Спосіб приготування:
- Ретельно промий банки та кришки гарячою водою з содою. Простерилізуй в духовці або над паром — зручним для тебе способом.
- Ягоди відділи від гілочок, промий, дай стекти зайвій воді.
- Налий в каструлю воду, нагрій до кипіння, всип цукор, кип’яти кілька хвилин.
- У цукровий сироп засип ягоди винограду і кип’яти 7-8 хвилин.
- Наприкінці варки додай чверть чайної ложки лимонної кислоти — вона працюватиме як консервант і додасть компоту більш яскравого смаку.
- Ягоди переклади у банку, залий киплячим компотом до самого верху. Накрий стерилізованими кришками, зачекай хвилинку, поки вийдуть бульбашки повітря.
- Закрути готовий компот під кришку. Укутай теплим рушником або пледом. Залиш так до повного остигання.
Такий компот потрібно зберігати в темному прохолодному місці, найкраще — в погребі. Але він не зіпсується, якщо ти триматимеш його в умовах міської квартири.
Приготування компоту з винограду без стерилізації з дворазовою заливкою
На одну 3-літрову банку:
- виноград — 700 г – 1 кг;
- цукор — 250 г;
- вода — 2, 5 – 2, 7 л;
- лимонна кислота — чверть-половина чайної ложки.
Спосіб приготування:
- Виноград очисть від гілок і зіпсованих ягід, промий, дай йому підсохнути.
- Розклади в простерилізовані банки.
- Залий ягоди готовим цукровим сиропом.
- Прикрий кришкою і настоюй 10-15 хвилин.
- Злий сироп назад у каструлю і знову доведи до кипіння, додай лимонну кислоту.
- Розлий сироп по банках до самого верху, навіть, щоб трошки витекло назовні, закрути прокип’яченими металевими кришками.
- Переверни, укутай, тримай так до охолодження.
Як зварити компот із винограду на зиму зі стерилізацією
На одну 3-літрову банку:
- виноград — 700 г -1 кг;
- цукор — 150 – 350 г;
- вода — 2, 5 – 2, 7 л;
- Виноград очисть від зіпсованих ягід, вимий, дай стекти воді.
- Розклади ягоди по банках, вони мають заповнити приблизно третину об’єму.
- У каструлю налий воду, засип цукор, перемішай. Після закипання вари 10 хвилин, помішуючи, щоб не пригорів.
- Готовим сиропом наповни банки, стерилізуй банки з компотом у гарячій воді чи духовці (як тобі зручніше) 30 хвилин.
- Закрути кришками.
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