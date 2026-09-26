Компот із винограду на зиму: усі секрети ароматного та вітамінного напою

Компот із винограду на зиму — ароматна консервація, корисніша за магазинні напої з барвниками та ароматизаторами. Його можна приготувати з будь-яких ягід: недозрілих, кислуватих, з кісточками — результат все одно буде чудовим. Рецепти компоту з винограду зі стерилізацією та без — у нашому матеріалі.

Щоб компот із винограду вийшов смачним

Візьми на замітку кілька порад, які допоможуть тобі легко урізноманітнити смаки та закрити не просто смачний, а й оригінальний напій, рецептиком його неодмінно попросить поділитися подружка.

готуй напій як зі стерилізацією банок, так і без неї;

консервуй компот із чищеним виноградом, або клади його цілими гронами (гілка в цьому випадку надасть напою невеличку терпкість). Готуючи з гілками, добре промий їх, щоб в банку не потрапив бруд;

додавай в напій у будь-якій пропорції сезонні фрукти та ягоди: сливи, яблука, абрикоси, груші, персики, малину;

готуй як із сортів чорного, так і світлого винограду; якщо хочеш, щоб напій із зелених ягід був більш насиченого кольору та набув цікавого відтінку смаку — додай у банку вишневе листя та чорноплідну горобину;

якщо хочеш отримати пряний смак — додай корицю, гвоздику, кардамон, ванільний цукор, лимонну цедру;

взимку можна використовувати напій для виготовлення желе;

для отримання приємного відтінку смаку на 1 кг ягід додай 30 мл мадери або портвейну;

якщо хочеш, щоб колір компоту був більш насиченим, а сам напій — з кислинкою, поклади лимонну кислоту або часточку лимона;

сорти для приготування годяться усі, але найкращий — синій дрібний виноград, не надто смачний для споживання, але ідеальний для консервації.

Компот із винограду на зиму в 3-літрових банках без стерилізації: рецепт

На одну 3-літрову банку:

виноград очищений — 700 г;

цукор — 250 г;

вода — 2, 5 – 2, 7 л;

лимонна кислота — чверть чайної ложки.

Спосіб приготування:

Ретельно промий банки та кришки гарячою водою з содою. Простерилізуй в духовці або над паром — зручним для тебе способом. Ягоди відділи від гілочок, промий, дай стекти зайвій воді. Налий в каструлю воду, нагрій до кипіння, всип цукор, кип’яти кілька хвилин. У цукровий сироп засип ягоди винограду і кип’яти 7-8 хвилин. Наприкінці варки додай чверть чайної ложки лимонної кислоти — вона працюватиме як консервант і додасть компоту більш яскравого смаку. Ягоди переклади у банку, залий киплячим компотом до самого верху. Накрий стерилізованими кришками, зачекай хвилинку, поки вийдуть бульбашки повітря. Закрути готовий компот під кришку. Укутай теплим рушником або пледом. Залиш так до повного остигання.

Такий компот потрібно зберігати в темному прохолодному місці, найкраще — в погребі. Але він не зіпсується, якщо ти триматимеш його в умовах міської квартири.

Приготування компоту з винограду без стерилізації з дворазовою заливкою

На одну 3-літрову банку:

виноград — 700 г – 1 кг;

цукор — 250 г;

вода — 2, 5 – 2, 7 л;

лимонна кислота — чверть-половина чайної ложки.

Спосіб приготування:

Виноград очисть від гілок і зіпсованих ягід, промий, дай йому підсохнути. Розклади в простерилізовані банки. Залий ягоди готовим цукровим сиропом. Прикрий кришкою і настоюй 10-15 хвилин. Злий сироп назад у каструлю і знову доведи до кипіння, додай лимонну кислоту. Розлий сироп по банках до самого верху, навіть, щоб трошки витекло назовні, закрути прокип’яченими металевими кришками. Переверни, укутай, тримай так до охолодження.

Як зварити компот із винограду на зиму зі стерилізацією

На одну 3-літрову банку:

виноград — 700 г -1 кг;

цукор — 150 – 350 г;

вода — 2, 5 – 2, 7 л;

Виноград очисть від зіпсованих ягід, вимий, дай стекти воді. Розклади ягоди по банках, вони мають заповнити приблизно третину об’єму. У каструлю налий воду, засип цукор, перемішай. Після закипання вари 10 хвилин, помішуючи, щоб не пригорів. Готовим сиропом наповни банки, стерилізуй банки з компотом у гарячій воді чи духовці (як тобі зручніше) 30 хвилин. Закрути кришками.

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