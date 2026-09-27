Зміна раціону може зменшити біологічний вік лише за 4 тижні: дослідження

Всі ми звикли чути, що для схуднення та здоров’я треба боятися вуглеводів як вогню. Але що, як саме вони здатні відмотати ваш біологічний годинник назад? Звучить як фантастика, проте новий експеримент показав: правильна їжа всього за чотири тижні робить організм молодшим на кілька років.

Одразу уточнимо: йдеться не про зморшки на обличчі чи сивину. Дослідники вимірювали набагато важливіший показник — біологічний вік, який прихований у наших судинах, метаболізмі та складі крові. Про це пише ScienceAlert.

Експеримент, де можна було їсти скільки завгодно

Команда науковців із Сіднейського університету (Австралія) вирішила перевірити, як швидко наше тіло реагує на зміну раціону. Результати їхньої роботи днями опублікував профільний журнал Aging Cell.

Для участі відібрали 104 добровольців віком від 65 до 75 років. Умови були просто мрією для тих, хто ненавидить дієти: ніякого підрахунку калорій чи голодування. Протягом місяця дослідники щодня доставляли учасникам готові страви, і їсти можна було до повного насичення.

Людей випадковим чином поділили на кілька груп. Одним давали раціон, де переважала рослинна їжа, іншим — традиційне харчування з м’ясом та молоком (звідти вони брали половину білка). Далі ці групи розділили ще раз: одні їли багато жирів і мало вуглеводів, інші — навпаки: мало жирів і багато вуглеводів.

До та після експерименту вченим було потрібно оцінити біологічний вік учасників. Для цього використали складну формулу (метод Клемера-Дубала), яка аналізує артеріальний тиск, рівень цукру, холестерин, інсулін, індекс маси тіла та маркери запалення в крові.

Найбільшим розчаруванням стала дієта, багата на тваринні продукти та жири (саме так харчується більшість звичайних людей). Вона взагалі не дала жодних позитивних змін.

А от справжній фурор викликала група, яка харчувалася змішано (рослинна їжа + м’ясо), але отримувала високу дозу вуглеводів і мінімум жиру. Їхні медичні показники настільки покращилися, що біологічний вік зменшився в середньому на 3,5–4,1 року.

Жодних булочок: у чому підступ

Перш ніж бігти до магазину за тортом і макаронами в надії помолодшати, варто зробити велику ремарку. Високовуглеводна дієта у розумінні науковців не має нічого спільного із солодощами чи білим хлібом.

Учасники, які показали фантастичний результат, отримували складні, мінімально оброблені вуглеводи: багато овочів, цільнозернові каші, бобові та клітковину. А от кількість насичених жирів у їхніх тарілках була жорстко обмежена.

Чи справді люди стали молодшими

Співавтор дослідження Алістер Сеньйор радить не поспішати з гучними заголовками про еліксир молодості. За його словами, точніше буде сказати, що учасники отримали профіль біомаркерів, характерний для молодшої людини.

Річ у тім, що наш біологічний вік — це не висічений на камені напис. Його можна порівняти з панеллю приладів в авто. Коли людина переживає сильний стрес, її маркери різко підскакують, і тіло на папері старішає. Коли стрес минає — показники повертаються в норму.

Так само і з їжею. Місяць здорового харчування стрімко знизив рівень холестерину та цукру в крові, зменшив запалення. Через це алгоритм і показав “омолодження” на 4 роки.

Проте вчені поки не можуть відповісти на головне запитання: чи уповільнилося саме старіння клітин, чи це просто тимчасовий позитивний відгук тіла на гарне паливо?

Хай там як, але ці чотири тижні довели одну неймовірно надихаючу річ: наш організм надзвичайно швидко і з вдячністю реагує на правильну їжу. Тож, можливо, ваш біологічний годинник цілком реально трохи пригальмувати — достатньо лише переглянути те, що лежить у вас у тарілці сьогодні на вечерю.

Раніше ми розповідали, як допомогти людям старшого віку під час війни.

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