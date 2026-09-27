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Зміна раціону може зменшити біологічний вік лише за 4 тижні: дослідження

Юлія Хоменко, редакторка сайту 27 Вересня 2026, 12:00 4 хв.
Чи можна омолодити організм за 4 тижні: що показав експеримент із харчуванням
Фото Pexels

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