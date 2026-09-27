Для тебе Сімейні стосунки

Не через кохання: названо 6 неочевидних причин повернення до колишніх

Юлія Хоменко, редакторка сайту 27 Вересня 2026, 09:00 4 хв.
Чому ми даємо колишнім другий шанс: психологія стосунків
Фото Pexels

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