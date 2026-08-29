Як виховати дитину успішною: психологиня дала поради молодим батькам

Ліцензована психологиня Джулі Фрага, яка має двадцятирічний досвід роботи з молодими батьками, радить казати дітям реалістичні фрази, якщо мрієш про їхній успіх. Фахівчиня виокремила п’ять фраз, які можуть принести користь у вихованні дітей.

Стаття Джулі Фрага опублікована на сайті CNBC.

Що батьки мають казати дітям

Психологиня зазначає, що найпоширеніша брехня, яку вона чула — “якщо ти докладеш зусиль, то зможеш досягти чого завгодно”.

Фрага підкреслює, що немає нічого поганого у тому, щоб заохочувати дитину до успіху. Однак, коли ти кажеш дитині, що вона здатна досягти чого завгодно, дитина вважатиме, що кожна її мрія є реалістичною. Це також наводить дитину на думку, що наполеглива праця – це єдине, що потрібно для досягнення цілей, які в реальності мало хто може досягти.

Тож ця батьківська порада може мати зворотній ефект. Дитина може стати залежною від зовнішньої мотивації, коли надмірно зосереджується на результатах. Однак зовнішні винагороди — хороші оцінки, похвала, трофеї — не завжди перебувають під контролем маленької людини. Тому відповідальні батьки мають казати реалістичні фрази, зазначає Фрага.

Спробуй нове, навіть якщо тобі страшно

Будь-які нові виклики, які стоять перед дитиною, можуть лякати її. Поговори про страх зі своєю донькою або сином, тим самим нормалізувавши цю емоцію:

Я знаю, що це страшно, і немає нічого поганого в тому, щоб відчувати себе так.

Ті діти, чиї батьки розуміють, через що їм треба пройти, відчувають себе поміченими. Це своєю чергою сприяє стійкості та допомагає почуватися впевненіше та вмотивованіше під час нових викликів.

Іноді потрібен час, щоб наполеглива праця окупилася

Здебільшого наполеглива праця є інвестицією, яка приносить винагороду у майбутньому, а не одразу. В епоху соцмереж діти бачать лише суцільні перемоги, яких досягають умовно за одну ніч.

Заохочуй віру дітей в те, що наполеглива праця та відданість можуть зміцнити їхні здібності. Вони можуть бути не в змозі чогось досягти, але вони можуть стати кращими у тій справі, яку намагаються опанувати.

Розчарування — це можливість навчитися

Діти мають героїв, які надихають їх на високі цілі. Однак дитячі фантазії не завжди збігаються з реальністю, і навіть наявність справжнього таланту та певного везіння не гарантує обов’язкового досягнення мети.

Тому краще просто заохочуй пробувати щось нове та робити дійсно можливі кроки для досягнення мети. Запевни, що відчувати розчарування через невдачі — нормально, це можливість навчитися й спробувати ще раз. Наведи приклади з власного життя, покажи, що теж був/ла на цьому місці. Завдяки твоїм дитячим історіям діти не почуватимуться самотніми у своїх проблемах.

Поставивши мету, продовжуй рухатися вперед

Наполегливість не гарантує, що дитина отримає нагороду або буде найкращою серед інших, але пропонує низку психологічних переваг. Наполегливість допомагає підживлювати мотивацію та стає основою для самодисципліни та оптимізму. Це є важливим при досягненні підліткового віку. Внутрішня мотивація дозволить насолоджуватися улюбленою діяльністю, незалежно від її результату.

Ти не станеш найкращим/ою у всьому, і це нормально

Батьки, які найбільше підтримують дітей, кажуть, що ті не стануть вправними в усьому. Усвідомлюючи правду, діти зможуть ставити реалістичніші цілі, що зрештою зробить їх більш впевненими та здібними. Також вони будуть менше формувати завищені очікування від себе та інших людей.

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