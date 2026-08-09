Дитина не їсть корисну їжу: поради від шеф-кухарки, як це виправити

Діти дуже часто відмовляються від корисної їжі, якщо вона їм не смакує. Також батькам буває досить складно заохотити дитину спробувати новий продукт або страву, якщо дитина вже має сформоване улюблене меню. Але ситуація не безнадійна.

Відома приватна шеф-кухарка, яка готує для сімейства Кардаш’ян, Крістіанн Уй розповіла виданню Business Insider, як заохотити дітей куштувати здорову, корисну їжу.

Дитина не їсть корисну їжу: що робити

Крістіанн Уй каже, що привчити дитину до корисної їжі без тиску та криків можна з допомогою наступних кроків: створити списки улюблених та неулюблених страв, обирати корисніші варіанти улюбленої їжі дитини, перетворити кухню на затишне місце, давати нові інгредієнти в улюбленому форматі та готувати разом із дитиною.

Створи переліки страв “назавжди” та “ніколи”

Починаючи працювати у сім’ї з дітьми, шеф-кухарка складає перелік страв “назавжди” та перелік страв “ніколи”. У першому — улюблена їжа дітей, у другому — їжа, яку вони їсти не хочуть. Коли дитина вперше пробує нову страву або продукт, то може додати її до певного списку. Це працює, дітям це подобається.

Також Крістіанн створює для себе три інші види списків: зелений, жовтий та червоний. Червоний — це нездорова їжа, жовтий – те, що діти можуть їсти тричі на тиждень, зелений — корисні продукти. І надалі вона намагається дотримуватися зеленого та жовтого списків.

Зроби кориснішими улюблені страви дитини

Шеф-кухарка впроваджує у сім’ях своїх клієнтів здоровіші варіанти їхніх улюблених страв. Наприклад, якщо родина любить їсти макарони з сиром, то вона замінить макарони на кориснішу пасту з коричневого рису, а не виключатиме цю страву з раціону взагалі.

Перетвори кухню на приємне місце

Не варто змушувати малюків пробувати щось нове, залякувати їх. Процес харчування має бути привабливим для них.

Крістіанн Уй залучає дітей до нових продуктів через власні історії.

— Наприклад, іноді я повертаюся до власного досвіду. Я кажу дитині, яка не любить певну їжу, що й мені вона не подобалася в дитинстві. Я запевняю їх, що їм також не потрібно цього робити… Я пробую їжу перед ними, іноді вони запитують, чи можуть вони теж її спробувати. Вони хочуть бути частиною цього досвіду, — каже Крістіанн.

Правильно подавай дитині корисні інгредієнти

Корисні продукти варто подавати у максимально привабливому для дитини вигляді. Наприклад, якщо дитина любить картоплю фрі, але не їсть моркву, то можна нарізати моркву у вигляді улюбленої фрі, обсмажити та подати з кетчупом.

— Будь-що зелене, як правило, створює проблеми для дітей — навіть крихта італійської приправи в їхній пасті. Компенсуйте це, додавши більше сиру. Намагайтеся приготувати зелень якомога смачнішою, щоб вона не втрачала зеленого кольору. Іноді я готую чіпси з капусти кейл, приправляю їх сиром начо та поєдную з соусом, — пояснює шеф-кухарка.

Якщо, наприклад, діти не люблять капусту, то не треба їх змушувати їсти цей овоч, варто додати трохи капусти всередину їхньої улюбленої страви.

Залучай дитину до приготування

Крістіанн зазначає, що дає дітям можливість самим вирішувати, чи хочуть вони спробувати щось нове і при цьому пропонує їм корисні варіанти. Дітям зазвичай подобаються прості страви.

Якщо хочеш, щоб дитина ближче познайомилася з чимось новеньким, приготуй це самостійно — щоб це не було, каже шеф-кухарка.

Раніше ми писали, як ти можеш покращити харчування своєї дитини: п’ять помилок, які роблять батьки.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!