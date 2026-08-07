Скільки коштує зібрати дитину до школи у 2026: підраховуємо всі витрати

До 1 вересня 2026 залишилося менше місяця, а це означає, що для батьків розпочинається марафон шкільних покупок.
Щороку зібрати дитину до школи стає усе дорожче, тож краще попередньо спланувати бюджет.
Скільки коштує зібрати дитину до школи 2026 — розбираємось у матеріалі.
Скільки коштує зібрати дитину в школу в 2026: розрахунки
У 2026 році, залежно від віку твого школяра та списку необхідних речей, до навчального року доведеться витрати в середньому у 10–20 тисяч грн.
Якщо ж купувати все нове та більш дороге, витрати можуть легко перевищити і 25 тисяч.
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