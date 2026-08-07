Скільки коштує зібрати дитину до школи у 2026: підраховуємо всі витрати

Найбільша стаття витрат — шкільний одяг і взуття, на нього доведеться викласти 60% усього бюджету.

Скільки коштує гардероб дитини до школи

Шкільний гардероб дитини обійдеться приблизно у 8-13 тисяч грн.

сорочка або блузка – від 600 до 1 200 гривень

брюки чи спідниця — 800-1 800 гривень

піджак — 1 500-3 000 гривень

спортивний костюм — 1 200-3 000 гривень

якісні кросівки — від 1 500 до 3 500 гривень

Також потрібна вишиванка, ціни на яку стартують від 1 000 грн і можуть добігати 3 000 грн.

Окремо варто врахувати змінне взуття, футболки для фізкультури, шкарпетки та інші дрібниці.

Скільки коштує придбати рюкзак, канцелярське приладдя, підручники (за потреби)

Першокласникам батьки намагаються придбати зручний ортопедичний рюкзак. Хороші моделі коштують від 1 200 до 3 000 грн, а от популярні бренди можуть обійтися у 4 000 грн і більше. Пенал коштує близько 250-600 грн.

Ще одна стаття витрат, що відчутно б’є по гаманцю — канцелярське приладдя. Зошити, ручки, прості та кольорові олівці, фломастери, фарби, пластилін, альбоми, пензлі, ножиці, папки, лінійки, обкладинки та інші необхідні речі разом обійдуться приблизно у 2 500-5 000 грн.

Державні школи забезпечують учнів підручниками безкоштовно, у приватних закладах освіти батькам іноді доводиться купувати книги самим. Один підручник коштує близько 350-900 грн, а комплект підручників і робочих зошитів може обійтися у 3 000-5 000 грн.

Скільки потрібно грошей щоб зібрати дитину до школи в 2026: підбиваємо підсумки

Якщо скласти середній бюджет, то отримаємо приблизний розрахунок:

одяг і взуття — 10 000 гривень

рюкзак — 2 000 гривень

пенал — 400 гривень

канцелярія — 3 500 гривень

підручники або робочі зошити — близько 4 000 гривень

Загалом виходить близько 19 900 грн.

Якщо ж частина речей залишилася з минулого року або підручники надає школа, витрати можуть скоротитися до 10-12 тисяч.

Як заощадити на покупках для дитини до школи

Заощадити можна, якщо не відкладати покупки до останніх днів серпня, коли ціни зростають, а поступово купувати протягом літа.

Також стеж за акціями, купуй канцелярію наборами, а підручники чи художню літературу шукай на онлайн-майданчиках або в батьківських спільнотах.

Батькам першокласників може допомогти державна програма Пакунок школяра, про яку ми писали раніше.