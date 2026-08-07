Для тебе Освіта

Скільки коштує зібрати дитину до школи у 2026: підраховуємо всі витрати

Ольга Петухова, редакторка сайту 07 Серпня 2026, 15:00 3 хв.
скільки коштує зібрати дитину до школи 2026
Фото Pexels

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