Сильний удар гойдалкою: у Львові підлітку врятували розірвану селезінку без операції

У Львові лікарі без хірургічного втручання врятували селезінку підлітку, у якого розірвався орган після падіння з гойдалки.

Про це розповіли у дитячій лікарні Святого Миколая.

У Львові врятували розірвану селезінку без операції

Спеціалісти дитячої лікарні Святого Миколая зберегли розірвану селезінку без хірургічного втручання.

У лікарні розповіли, що 14-річний Іван зі Львівщини дістав розрив селезінки після невдалого катання на гойдалці. Хлопець зісковзнув із сидіння, після чого зістрибнув на землю й отримав сильний удар гойдалкою по спині.

За словами постраждалого, вже у перші секунди після удару він відчув слабкість та різкий біль, але сподівався, що це мине. Потім у хлопця почало сильно колоти в області живота, йому стало важко дихати, тож він викликав бригаду швидкої медичної допомоги.

Медики привезли постраждалого до львівської лікарні Святого Миколая у стані середньої тяжкості. Він скаржився на біль у спині, що є нетиповим симптомом для розриву селезінки, зазначають фахівці.

Після обстеження вдалося з’ясувати, що у Івана розірвалася селезінка.

— Оскільки гемодинаміка хлопця була стабільною, ми обрали тактику неоперативного ведення, аби врятувати орган і не робити порожнинної операції. Йому дуже пощастило, що розрив був невеликим, — розповіли у медзакладі.

Пацієнту призначили суворий постільний режим та консервативну терапію, зокрема знеболювальні препарати та гемостатики для зупинки внутрішньої кровотечі. Таким чином вдалося уникнути операції та зберегти орган.

Повідомляється, що вільна рідина у черевній порожнині постраждалого поступово розсмоктується. Наразі хлопець робить перші кроки після травми та готується до повернення додому.

Львівські медики нагадують, що будь-який удар по спині чи животу може призвести до закритої травми внутрішніх органів. У разі відчуття слабкості, блідості, болю у животі, попереку або важкому диханню — треба оперативно звертатися за медичною допомогою.

Раніше ми повідомляли про те, що у Львові успішно прооперували двох новонароджених із діагнозом гастрошизис.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!