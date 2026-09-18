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Сильний удар гойдалкою: у Львові підлітку врятували розірвану селезінку без операції

Марина Слизовська, редакторка сайту 18 Вересня 2026, 14:00 2 хв.
Розірвана селезінка лікування
Фото Unsplash

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