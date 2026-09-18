Нові правила для Укрзалізниці під час тривоги: що треба знати пасажирам

Уряд затвердив нові правила роботи залізниці та вокзалів залежно від рівня повітряної загрози. Тепер порядок посадки пасажирів і руху потягів відрізнятиметься залежно від ситуації.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Сергій Корецький.

Що буде з потягами під час тривоги

За жовтого рівня загрози потяги продовжать курсувати за графіком. Пасажири зможуть сідати у вагони та виходити з них.

Якщо ж оголошено червоний рівень загрози, посадку пасажирів та відправлення потягів призупинятимуть. Людей направлятимуть до укриттів.

Водночас рішення не обов’язково буде однаковим для всіх випадків. Залежно від ситуації на конкретній станції Укрзалізниця зможе оперативно обмежувати рух потягів, а також розосереджувати пасажирів і рухомий склад, щоб не допускати великих скупчень людей.

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На вокзалах побільшає доступних укриттів

Укрзалізниця спільно з обласними військовими адміністраціями та громадами має розширити доступ до укриттів на вокзалах і станціях.

Крім того, планують автоматизувати отримання інформації про рівень повітряної загрози. Завдяки цьому рішення щодо руху потягів та роботи вокзалів можна буде ухвалювати максимально швидко.

За реалізацію відповідних заходів відповідають, зокрема, Міністерство розвитку громад та територій і ДСНС.

Вокзали охоронятимуть посилено

МВС та Національна поліція також мають посилити охорону залізничних вокзалів і супровід евакуації пасажирів у разі небезпеки.

Окремо регіони повинні узгодити роботу міського транспорту з графіками руху потягів. Особливу увагу приділять нічним рейсам.

Також у громадах планують прискорити встановлення мобільних укриттів, щоб пасажири могли швидко перейти у безпечне місце під час повітряної тривоги.

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