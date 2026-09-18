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Нові правила для Укрзалізниці під час тривоги: що треба знати пасажирам

Юлія Хоменко, редакторка сайту 18 Вересня 2026, 13:00 2 хв.
Уряд затвердив нові правила роботи Укрзалізниці під час повітряної загрози
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