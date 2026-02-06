Для тебе Новини

Чим пізніше здаєш — тим менше отримуєш: Укрзалізниця змінює правила повернення квитків

Юлія Хоменко, редакторка сайту 06 Лютого 2026, 12:00 3 хв.
Укрзалізниця змінює правила повернення квитків
Фото Facebook

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь