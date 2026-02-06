Чим пізніше здаєш — тим менше отримуєш: Укрзалізниця змінює правила повернення квитків

Вже з березня 2026 року пасажирам Укрзалізниці доведеться ретельніше планувати свої поїздки або бути готовими до фінансових втрат. Національний перевізник готує радикальне оновлення правил повернення квитків, мета якого — побороти штучний дефіцит місць у вагонах. Про це пише Укрінформ.

Чому правила стають жорсткішими

Голова правління УЗ Олександр Перцовський пояснив, що сьогодні кожен восьмий квиток (близько 13%) пасажири повертають безпосередньо у день відправлення поїзда. Через таку звичку інші люди, яким терміново потрібно виїхати, просто не бачать вільних місць у системі продажу, хоча насправді поїзди часто йдуть напівпорожніми.

Наші правила досі залишаються значно лояльнішими, ніж в авіації, де квитки часто взагалі не підлягають поверненню. Проте ми хочемо, щоб пасажири відповідальніше ставилися до планування, — зазначив очільник компанії.

Нова шкала виплат: скільки коштів повернуть

Головна новація — сума компенсації за невикористаний квиток тепер прямо залежатиме від того, за скільки днів ви вирішили відмовитися від подорожі.

Запланована сітка повернень виглядає наступним чином:

Якщо ти здаєш квиток за 15-20 діб до поїздки — отримаєте назад повні 100% вартості;

Відмова за 10-14 діб обійдеться у 10% штрафу (повернуть 90% );

За 5-9 діб пасажир зможе розраховувати на 75% від ціни;

Якщо до поїзда залишилося від 1 до 4 діб , повернути вдасться лише половину вартості (50%);

А за зданий квиток менше ніж за 24 години до рейсу — лише символічні 30% .

Кого зміни не торкнуться

В Укрзалізниці»та профільному Міністерстві розвитку громад наголошують, що нові правила матимуть низку важливих винятків. Жорсткі санкції не будуть застосовуватися до:

Військовослужбовців;

Людей з інвалідністю та інших соціально вразливих груп;

Пасажирів поїздів, що курсують до прифронтових територій.

Також, як і раніше, якщо поїздка скасовується або переноситься з вини самої залізниці, пасажир отримує 100% коштів назад через онлайн-сервіси без жодних утримань.

Відсьогодні розпочинається громадське обговорення проєкту, яке триватиме 30 днів. Якщо пропозиції будуть підтримані, нова система запрацює вже в березні. Додаткові доходи, отримані від нових правил, компанія обіцяє спрямувати на оновлення вагонів та підвищення комфорту пасажирів.

Крім того, залізничники анонсували ще одну велику зміну — запровадження динамічних цін на квитки преміумсегмента, де вартість подорожі змінюватиметься залежно від попиту та заповненості вагона.

Крім того, залізничники анонсували ще одну велику зміну — запровадження динамічних цін на квитки преміумсегмента, де вартість подорожі змінюватиметься залежно від попиту та заповненості вагона.

