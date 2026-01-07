Укрзалізниця запускає платний Wi-Fi на одному з рейсів: скільки коштує послуга

Укрзалізниця оголосила про розширення пілотного проекту із забезпечення пасажирів швидкісним інтернетом, що охопить поїзди далекого сполучення — деталі читай в матеріалі.

Wi-Fi в потягах Укрзалізниці: скільки коштуватиме послуга

Першим маршрутом, де в тестовому режимі з’явився доступ до Wi-Fi, став флагманський поїзд №95/96 Гуцульщина сполученням Київ — Рахів. Відтепер пасажири всіх вагонів обох складів цього поїзда мають можливість залишатися на зв’язку, працювати або переглядати контент під час подорожі.

Для ознайомлення з послугою та відправлення термінових повідомлень кожному пасажиру надається 10 хвилин безкоштовного доступу. Повноцінне користування мережею протягом доби без обмеження трафіку коштує 120 гривень, при цьому перші 5 ГБ надаються без жодних обмежень за швидкістю.

Читати на тему В Укрзалізниці не продають квитки після 21 січня: в чому причина Однак скоро продаж цих квитків обіцяють відновити.

Технологічну основу сервісу забезпечує сучасне обладнання Starlink, яке раніше пройшло успішне випробування на дипломатичних рейсах і підтвердило свою стабільну роботу в непростих умовах України.

Важливо підкреслити, що встановлення обладнання у вагонах Гуцульщини здійснено партнером без залучення інвестицій безпосередньо від Укрзалізниці. Проект реалізується спільно з Міністерством розвитку громад та територій України.

У разі підтвердження стабільного попиту на послугу серед пасажирів залізниця планує масштабувати ініціативу на інші поїзди далекого сполучення через механізм прозорого конкурсу на постачання послуги.

Раніше ми писали про щогодинні рейси між Києвом та Львовом — читай у матеріалі, що відомо про розклад цих потягів.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!