Медики чекали на пероні у Фастові: у поїзді Івано-Франківськ — Черкаси народився малюк

Ранок 16 квітня 2026 року для екіпажу та пасажирів поїзда №44, що прямував за маршрутом Івано-Франківськ — Черкаси, став по-справжньому незабутнім.

Замість звичної залізничної рутини поїзна бригада була змушена здійснити екстрену неграфікову зупинку на станції Фастів.

Як повідомили в Укрзалізниці, хоча в сучасних реаліях такі затримки найчастіше пов’язані з безпековими загрозами, цього разу привід виявився надзвичайно радісним — народження дитини безпосередньо у вагоні.

Поїзд здійснив екстрену зупинку у Фастові для передачі медикам новонародженого та матері

Подія розгорнулася у 12-му вагоні перед самим прибуттям до Фастова. Коли у пасажирки почалися перейми, на допомогу оперативно прийшла поїзна бригада та небайдужі подорожні, які разом надавали необхідну домедичну допомогу.

Начальник поїзда негайно попередив наземні служби, завдяки чому команда парамедиків уже чекала на пероні. Увесь процес висадки нової родини зайняв лише три хвилини, а стан мами та новонародженого на момент передачі лікарям оцінювався як задовільний.

Залізничники з гумором та теплотою привітали малюка, зазначивши, що тепер вважають його “своїм” пасажиром. В Укрзалізниці побажали новому громадянину рости здоровим під мирним небом і запросили родину повернутися до подорожей у спеціальних дитячих вагонах, щойно малюк трохи підросте.

