Укрзалізниця запускає 8 нових регіональних рейсів: розклад до Ніжина, Конотопа та Гребінки.

Укрзалізниця продовжує реформувати приміське сполучення, роблячи ставку на швидкість та зручність пасажирів. Вже з середини квітня на маршрутах, що з’єднують столицю з Ніжином, Конотопом та Гребінкою, з’являться вісім нових регіональних поїздів. Основний акцент зроблено на покращенні сполучення у пікові ранкові та вечірні години.

Новий розклад регіональних поїздів

Перші зміни набудуть чинності 16 квітня. Цього дня розпочнуть щоденне курсування поїзди №884 Київ-Волинський — Гребінка (відправлення о 17:14) та №898 Київ-Волинський — Ніжин (відправлення о 18:09).

Окрім цього, по буднях відновлюється рух електрички №6920, яка вирушатиме з Києва-Волинського до Ніжина о 17:00.

З 17 квітня палітра рейсів розшириться ще суттєвіше. На гребінківському напрямку додаються три рейси: №881 (виїзд о 05:06) та №883 (виїзд о 13:53) з Гребінки до столиці, а також зворотний поїзд №882, що виїжджатиме з Києва о 08:38.

Для мешканців Конотопа стане доступним ранковий поїзд №893, який вирушатиме о 04:05 і прибуватиме до Києва о 07:17. Також у графіку з’являться додаткові рейси між Києвом-Пасажирським та Ніжином (поїзд №894 о 08:19) та у зворотному напрямку з Ніжина до Києва-Волинського (поїзд №897 о 12:55).

Коригування приміських маршрутів: Тетерів, Фастів та Ніжин

Запуск нових регіональних рейсів призвів до оптимізації існуючого розкладу. Зокрема, дублюючі приміські поїзди були виведені з графіка, а деякі інші змінили свої кінцеві станції та час відправлення.

Пасажирам тетерівського напрямку варто врахувати, що з 16 квітня поїзди №6621, №6622 та №6623 замість Святошина курсуватимуть до вокзалу Київ-Пасажирський. Водночас поїзд №6624 тепер завершуватиме свій маршрут на станції Борщагівка.

Певні зміни торкнуться і фастівського напрямку: з 17 квітня поїзд №6009 стане щоденним, а з 19 квітня рейс №7042 Фастів-1 — Київ-Пасажирський вирушатиме на три хвилини раніше — о 15:21.

Крім того, кілька приміських поїздів до Ніжина (№6905, №6910 та №6911) тепер відправлятимуться або прибуватимуть на станцію Київ-Волинський замість центрального вокзалу.

У залізничній компанії радять уважно перевіряти оновлений графік перед поїздкою.

