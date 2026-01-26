Пасажири нічних потягів отримуватимуть знижку на таксі: нова ініціатива Укрзалізниці

Укрзалізниця звернулася до Uklon та Bolt з пропозицією підтримати пасажирів, які прибувають до великих міст після опівночі.

Ця ініціатива була запущена одразу після того, як обидва сервіси отримали дозвіл працювати в комендантську годину в столиці — деталі читай в нашому матеріалі.

Поїздки з вокзалу стануть дешевшими — що відомо

Відтепер дістатися додому, якщо поїзд прибув після початку комендантської години, стало значно простіше. Uklon надав кожному пасажиру знижку на нічну поїздку від вокзалу в Києві до свого дому. Щоб нею скористатися, тобі треба:

встановити мобільні застосунки Укрзалізниці та Uklon;

в застосунку УЗ у розділі Залізні пропозиції обрати промокод Uklon за 1 обіймашку;

активувати його в застосунку Uklon.

Варто зазначити, що промокод діє з 23:15 до 05:00, і один користувач сервісу може використати цей промокод один раз протягом ночі.

Щодо сервісу Bolt, то цей сервіс з першого ж дня отримання дозволу на пересування під час комендантської години реагує на спізнення поїздів, збільшуючи кількість авто у районі вокзалів, таким чином утримуючи ціну під контролем.

Крім того, цілодобово діє спеціальна пропозиція Bolt & Visa, яка надає знижку 50% на поїздки до або з вокзалів. Крім того, сервіс надав залізничникам промокоди на поїздки службовими маршрутами.

Ця ініціатива була спрямована на підвищення безпеки пасажирів у нічний час, а також забезпечення можливості дістатися додому після прибуття поїздів із затримками.

