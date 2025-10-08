Подвійні ціни на таксі: чому під час тривоги тарифи збільшуються у кілька разів

У Києві під час повітряних тривог вартість поїздок на таксі різко підвищується, іноді в рази, викликаючи обурення серед мешканців столиці. Чому так відбувається та чи можливо це врегулювати — розповіли у матеріалі.

Подвійні ціни на таксі під час тривог: причини зльоту тарифів

Це відбувається через часткову зупинку руху метро, що призводить до вибухового зростання попиту на альтернативний транспорт, тоді як пропозиція зменшується через затори та хаос на дорогах. Експерти в коментарі для УНІАН пояснили економічні та транспортні причини цього явища, а також чому державне регулювання тарифів неможливе.

Економіст Олег Пендзин наголосив, що послуги таксі не належать до соціально значущих, тому їхні ціни не підлягають державному контролю.

Громадський транспорт під час тривог продовжує курсувати і не підвищує ціни. Держава забезпечує перевезення звичайним комунальним транспортом, який їздить під час тривоги.

За словами Пендзина, спроби законодавчо обмежити тарифи приречені на провал, оскільки таксисти ризикують життям і не зобов’язані надавати послуги за фіксованою ціною.

Уявіть ситуацію, що держава вводить обмеження, а таксисти кажуть: ми ризикуємо, чому ми маємо їхати за звичайними тарифами?… Ви ж не зможете примусити людину надавати послуги.

— додав експерт.

Він також зазначив, що такі заходи призведуть до судових позовів і є безперспективними.

Чи можливо урегулювати ціни на таксі під час тривог

Транспортний експерт та інженер Дмитро Беспалов пояснив механізм формування цін у популярних сервісах, таких як Bolt, Uber та Uklon. Ці платформи — не класичні таксі, а райдшерингові сервіси, де тарифи визначаються динамічно залежно від попиту, пропозиції та інших факторів.

Такі сервіси розраховують тариф, виходячи з кількості доступних авто, кількості людей, які хочуть їхати, і часу в дорозі. Ця формула — комерційна таємниця, і жоден сервіс її не розкриє, щоб ми могли подивитися… Я думаю, що вони вносять в неї певні зміни, враховуючи додаткові чинники: погоду, якісь події чи свята, стан авто тощо.

— розповів Беспалов.

За його словами, стрибки цін під час тривог пов’язані зі збільшенням заторів, що знижує ефективність перевезень. Беспалов говорить, що коли в місті збільшуються затори, кожна машина стає менш ефективною, і відповідно, падає пропозиція, а попит збільшується.

Фундаментальна проблема Києва — перевантаження транспортної системи, яка паралізується будь-якою надзвичайною ситуацією, призводячи до зростання часу в дорозі, кількості ДТП та заторів.

Експерт наголосив, що розв’язати проблему можна лише через розвиток громадського транспорту.

Наприклад, якщо б у Києва була розвинена позиція громадського транспорту, при чому між правим і лівим берегом в тому числі, щоб метро не зупинялося, це могло б сильно вплинути на тарифи.

Для стабільних тарифів потрібні незмінні попит, кількість авто та рівень заторів, що можливо за наявності альтернативи — розвиненої мережі громадського транспорту. Як приклад експерт навів Варшаву, де трамваї ходять з інтервалом близько 40 секунд, дозволяючи переварити навіть вибуховий попит.

Бувають такі випадки, коли водії авто можуть лякати — читай у матеріалі, як убезпечити себе під час поїздки в таксі та що потрібно знати, аби доїхати у повній безпеці.

