Двойные цены на такси: почему во время тревоги тарифы увеличиваются в несколько раз

В Киеве во время воздушных тревог стоимость поездок на такси резко повышается иногда в разы, вызывая возмущение среди жителей столицы. Почему так происходит и возможно ли это урегулировать, рассказали в материале.

Двойные цены на такси во время тревог: причины взлета тарифов

Это происходит из-за частичной остановки движения метро, ​​что приводит к взрывному росту спроса на альтернативный транспорт, тогда как предложение уменьшается из-за пробок и хаосов на дорогах. Эксперты в комментарии для УНИАН объяснили экономические и транспортные причины этого явления, а также почему государственное регулирование тарифов невозможно.

Экономист Олег Пендзин подчеркнул, что услуги такси не относятся к социально значимым, поэтому цены на них не подлежат государственному контролю.

Общественный транспорт во время тревог продолжает курсировать и не повышает цены. Государство обеспечивает перевозку обычным коммунальным транспортом, который ездит во время тревоги.

По словам Пендзина, попытки законодательно ограничить тарифы обречены на провал, поскольку таксисты рискуют жизнью и не обязаны оказывать услуги по фиксированной цене.

Представьте ситуацию, что государство вводит ограничения, а таксисты говорят: мы рискуем, почему мы должны ехать по обычным тарифам?… Вы же не сможете заставить человека предоставлять услуги.

— добавил эксперт.

Он также отметил, что такие меры приведут к судебным искам и они бесперспективны.

Можно ли урегулировать цены на такси во время тревог

Транспортный эксперт и инженер Дмитрий Беспалов объяснил механизм формирования цен в популярных сервисах, таких как Bolt, Uber и Uklon. Эти платформы — не классические такси, а райдшеринговые сервисы, где тарифы определяются динамически в зависимости от спроса, предложения и других факторов.

Такие сервисы рассчитывают тариф, исходя из количества доступных авто, количества людей, желающих ехать, и времени в пути. Эта формула — коммерческая тайна, и ни один сервис ее не раскроет, чтобы мы могли посмотреть… Я думаю, что они вносят в нее определенные изменения, учитывая дополнительные факторы: погоду, какие-то события или праздники, состояние авто и т.д.

— рассказал Беспалов.

По его словам, скачки цен во время тревог связаны с увеличением пробок, что снижает эффективность перевозок. Беспалов говорит, что когда в городе увеличиваются пробки, каждая машина становится менее эффективной, и соответственно падает предложение, а спрос увеличивается.

Читать по теме Women for Women: в Киеве появилось такси исключительно для женщин и детей Читай в нашем материале о появлении в Киеве нового женского такси от Bolt.

Фундаментальная проблема Киева — перегрузка транспортной системы, парализуемая любой чрезвычайной ситуацией, приводя к росту времени в пути, количеству ДТП и пробок.

Эксперт подчеркнул, что решить проблему можно только через развитие общественного транспорта.

Например, если бы у Киева была развита позиция общественного транспорта, причем между правым и левым берегом в том числе, чтобы метро не останавливалось, это могло бы сильно повлиять на тарифы.

Для стабильных тарифов требуются неизменные спрос, количество авто и уровень пробок, что возможно при наличии альтернативы — развитой сети общественного транспорта. В качестве примера эксперт привел Варшаву, где трамваи ходят с интервалом около 40 секунд, позволяя переварить даже взрывной спрос.

Бывают такие случаи, когда водители авто могут пугать — читай в материале, как обезопасить себя во время поездки в такси и что нужно знать, чтобы доехать в полной безопасности.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!