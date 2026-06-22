Для тебя Экономия

Почему закрывается Prostor и обанкротилась ли компания из-за войны

Ольга Петухова, редактор сайта 22 июня 2026, 19:00 2 мин.
закроют ли магазины простор

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