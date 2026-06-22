Почему закрывается Prostor и обанкротилась ли компания из-за войны

В июне 2026 года украинцев всколыхнула новость: сеть магазинов красоты и ухода Prostor, которая работала более 20 лет, якобы прекращает деятельность.

СМИ сообщили, что с 1 июля начнётся поэтапное закрытие торговых точек. Однако ситуация оказалась несколько сложнее, чем просто внезапное банкротство.

Но действительно ли все магазины Prostor закрываются или сеть ждёт оптимизация — разбираемся в материале.

Почему закрываются магазины Prostor

Издание Allretail.ua сообщило, что Prostor с 1 июля 2026 года начнёт постепенно закрывать свои торговые точки.

Это решение в компании назвали непростым и извинились перед клиентами и партнёрами за то, что не смогли сообщить об изменениях раньше.

Однако позже на странице в Facebook и в LinkedIn представители сети заявили, что новости о полном закрытии являются преждевременными.

В компании подчеркнули, что сеть сейчас продолжает работать в обычном режиме.

Магазины обслуживают покупателей, сотрудники выполняют свои обязанности, а все обязательства перед клиентами, партнёрами и персоналом выполняются. Магазины, по крайней мере пока, не закрываются.

В то же время Prostor признаёт, что из-за войны и сложной ситуации на рынке рассматривает различные варианты дальнейшего развития бизнеса.

Среди возможных шагов — оптимизация работы сети, изменение формата и коммерческой стратегии.

Однако никаких окончательных решений относительно будущего компания пока не объявляла.

Известно, что дополнительным ударом для бизнеса стала российская ракетная атака на склады Prostor в Днепре в декабре 2025 года.

Сеть магазинов Prostor связывают с украинским предпринимателем Вадимом Тугаем. По данным открытых источников, он является основателем сети и ранее был одним из сооснователей сети EVA, после чего создал собственный бизнес — Prostor.

Управляет сетью компания НУМІС, которая указана как управляющая компания Prostor. Сеть насчитывает более 300 магазинов.

Несмотря на вызовы войны, рынок косметики, бытовой химии и товаров для дома в Украине остаётся активным: по итогам 2025 года его объём достиг около 63,3 млрд грн, или примерно 1,5 млрд долларов США.

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Источник фото: linkedin.