Удалили 25 см кишечника: во Львове спасли ребенка после рецидива редкого врожденного порока

Во Львове хирурги Детской больницы Святого Николая удалили 25 см пораженной толстой кишки у пятилетнего мальчика, чтобы устранить опасный рецидив врожденной болезни Гиршпрунга. Ранее ребенка безуспешно лечили за границей.

Об этом сообщила пресс-служба Детской больницы Святого Николая.

Болезнь Гиршпрунга: во Львове провели сложную операцию

Болезнь Гиршпрунга – это врожденное заболевание, вследствие которого у части кишечника отсутствуют нервные клетки. Кишечник больного человека не может как следует проталкивать переваренную пищу. Из-за застоя пищи и каловых масс возникает кишечная непроходимость и воспаление. Это состояние может угрожать жизни больного, отмечают врачи.

Как рассказали в больнице, их 5-летний пациент Давид перенес первую операцию еще в первые сутки своей жизни. Ребенок был прооперирован сразу после сложных родов в Германии.

— Врачи вывели Давиду стому (искусственное отверстие для вывода кишечного содержимого). Впоследствии выполнили вмешательство по удалению пораженной болезнью части кишечника. А в 6-месячном возрасте была третья операция по закрытию стомы. Тогда немецкие врачи заверили родителей, что проблему удалось устранить, — говорится в сообщении больницы Святого Николая.

Сообщается, что впоследствии состояние мальчика начало ухудшаться, в течение следующих лет он перенес многочисленные наркозы, процедуры очищения кишечника и инъекции. Из-за длительного воспалительного процесса появились первые признаки тяжелой интоксикации.

– Нам говорили ждать, что он перерастет. Мы обращались за помощью в клиники в Германии, Нидерландах, Франции и других странах. Но облегчения не наступало. 1 мая у Давида началось внутреннее кровотечение. Мы поняли, что больше не можем ждать, — рассказала мать мальчика.

В больнице Святого Николая отмечают, что специалисты комплексно обследовали пациента и установили причину его многолетних страданий. После обследования стало ясно, что пораженный участок кишечника полностью так и не удалили, также сформировались многочисленные спайки, а сама болезнь прогрессировала. Так что Давиду потребовалась повторная операция.

— Во время почти пятичасового вмешательства врачи сначала удалили содержимое кишечника, достигавшее 3-х литров. Далее разъединили спайки, удалили 25 см пораженной толстой кишки и соединили между собой здоровые отделы, — рассказывают в больнице.

Без повторного вмешательства состояние мальчика продолжало бы ухудшаться. Но теперь после операции у него возобновилась работа кишечника. Также впереди мальчика ждет еще длительная реабилитация, объяснили врачи.

Ранее мы писали о том, как правильно подготовить ребенка к операции и анестезии.

Фото: Дитяча Лікарня Святого Миколая/Facebook

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