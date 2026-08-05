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Удалили 25 см кишечника: во Львове спасли ребенка после рецидива редкого врожденного порока

Марина Слизовская 05 августа 2026, 15:01 3 мин.
Во Львове Операция ребенка с болезнью Гиршпрунга

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