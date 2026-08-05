Человек-паук 5: Том Холланд намекнул на продолжение истории Питера Паркера

За пять лет перерыва поклонники Питера Паркера настолько соскучились по его истории, что теперь фильм бьет рекордные показатели по просмотрам. Поэтому вопрос о продолжении франшизы и выходе пятой части выглядит вполне закономерным.

Выйдет ли Человек-паук 5, что об этом думает Том Холланд и готовы ли студии продолжить сотрудничество с актером — рассказываем в материале.

Человек-паук 5: будет ли продолжение

Пока Marvel Studios и Sony Pictures официально не анонсировали «Человека-паука 5», однако первые намеки на продолжение уже появились.

После премьеры фильма Человек-паук: Совершенно новый день Том Холланд впервые рассказал, что студии уже строят планы относительно следующей части истории Питера Паркера.

В интервью французскому изданию Serieously актер признался, что обсуждение пятого фильма действительно ведется.

По его словам, проект пока находится на раннем этапе, однако Холланд уверен, что у франшизы впереди большое будущее.

“Это уже в планах… Сейчас еще многое остается неясным, но я уверен: что бы ни ждало Человека-паука, впереди у него светлое будущее”, — сказал актер.

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Человек-паук 5: что известно о новой части

Совершенно новый день стал одним из самых успешных фильмов Marvel последних лет. За первый уик-энд картина собрала около 927 миллионов долларов и стала самым кассовым фильмом шестой фазы MCU.

Лента понравилась зрителям и критикам: ее рейтинг на Rotten Tomatoes составляет около 90% от критиков и 98% от зрителей.

Сам Том Холланд ранее рассказывал, что сознательно сделал почти пятилетний перерыв в сольных фильмах о Человеке-пауке. Он не хотел возвращаться к роли только ради очередного блокбастера и ждал действительно увлекательную историю, способную удивить зрителей.

Руководство Sony уже не раз намекало, что хочет продолжить сотрудничество с Томом Холландом. Президент Sony Pictures Том Ротман ранее заявлял, что студия рассчитывает снять новые фильмы с актером в главной роли, а продюсер Эми Паскаль также говорила о намерении развивать франшизу и после Совершенно нового дня.

Человек-паук 5: возможный сюжет

О сюжете пятой части пока почти ничего не известно. Ни Marvel, ни Sony не публиковали официальный синопсис и не раскрывали детали сценария.

Однако финал Совершенно нового дня открывает двери для продолжения истории Питера Паркера. Именно поэтому в сети уже появляется множество фанатских теорий — от возвращения воспоминаний MJ и Неда до появления Майлза Моралеса, новых персонажей из вселенной Людей Икс или масштабного экшена с другими героями Marvel.

Впрочем, все эти версии пока остаются лишь идеями поклонников и официально студиями не подтверждены.

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