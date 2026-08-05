Стиль жизни Шоу-биз

Человек-паук 5: Том Холланд намекнул на продолжение истории Питера Паркера

Ольга Петухова, редактор сайта 05 августа 2026, 14:00 3 мин.
будет ли человек паук 5
Фото IMDb

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