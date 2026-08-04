Дом Дракона 4 сезон: когда выйдет финал сериала

Сериал-фэнтези Дом Дракона еженедельно волнует зрителей новыми поворотами сюжета, заставляя внимательно следить за ходом событий гражданской войны Таргариенов. На следующей неделе уже выйдет финальная серия третьего сезона, который не является последним в этой удивительной истории. Поэтому впереди ценителей Вселенной Вестероса ждет еще один, финальный, сезон ярой борьбы за власть.

Читай, что известно сейчас о четвертом сезоне Дома Дракона — в нашем материале.

Дом Дракона 4: дата выхода нового сезона

4 сезон Дома Дракона выйдет на экраны в 2028 году, а его съемки запланированы на начало следующего года. Точной даты выхода пока нет.

Ранее шоуранер сериала Райан Кондал сообщал о том, что создатели телешоу продвинулись в процессе предпродакшена (подготовки к съемкам) и даже уже написали первые черновики сценариев финала.

Кто победит в борьбе за Железный трон, станет известно лишь в конце сериала, в 4-й части, отмечают авторы этого фэнтезийного проекта.

Дом Дракона: о чем сериал

Вселенная Дома Дракона основана на книге писателя Джорджа Мартина Огонь и кровь. Он является приквелом сериала Игра престолов и повествует о гражданской войне между “черными” и “зелеными” на континенте Вестерос. Главная героиня Рейнира Таргариен пытается вернуть себе власть после того, как ее сводный брат Эйгон II узурпировал престол.

Первый сезон этого драматического фэнтези вышел в августе 2022 года и имел настоящий успех. В результате чего почти сразу было объявлено о продолжении телешоу на второй сезон.

Главные роли в приквеле к Игре престолов исполняют: Эмма Д’Арси (Рейнира), Том Глинн-Карни (Эйгон II), Оливия Кук (Алисент), Мэтт Смит (Дэймон) и Юэн Митчелл (Эймонд).

Телесериал Дом Дракона выходит на американской платформе HBO Max. В Украине с украинским переводом его можно официально посмотреть на медиасервисе Megogo.

Ранее мы писали о том, что 3 сезон Дома Дракона установил рекорд на Rotten Tomatoes: 97% одобрения критиков.

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