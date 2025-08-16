Фильмы о драконах: подборка интересного фэнтези для детей и взрослых

Некоторые люди любят фэнтези. Им нравится мир драконов и магии. Поэтому они часто ищут, какие есть фильмы о драконах. Собрали для тебя подборку.

Фильмы о драконах: что посмотреть

Как приручить дракона (2010)

Самый популярный мультфильм о драконах. История о юном викинге, который вместо того, чтобы убить дракона, приручает его. Это история о дружбе, взаимопонимании и разрушении стереотипов. Один из лучших мультфильмов о драконах для всей семьи.

Также в 2025 году вышел одноименный фильм по мотивам мультфильма.

Сердце дракона (1996)

Рыцарь Боуэн вступает в союз с драконом Драко, чтобы сражаться против коррумпированного короля. Фильм сочетает юмор, драму и зрелищную битву добра со злом. Классика фэнтези, которая не стареет.

Эрагон (2006)

Подросток находит яйцо дракона — и вскоре становится его всадником. Он призван спасти царство от тирании. Основанный на популярном романе, фильм полон магии, мечей и огненных созданий.

Властелин драконов (2020)

Семейный анимационный фильм о серебряном драконе, отправляющемся в путешествие в поисках нового дома. Вместе с ним мальчик и добродушный гоблин. Легкая, теплая и обучающая история.

Эра драконов (2010)

Это фэнтези-переосмысление классического романа Германа Мелвилла Моби Дик, где вместо китов опасные драконы. В средневековом мире главный ресурс — это драконьое масло, а за ним охотятся охотники во главе с жестким капитаном Ахавом.

Его цель — выследить и уничтожить легендарного Белого Дракона, разрушившего его жизнь. К его экипажу присоединяется молодой Измаил — новичок, который еще не знает, насколько опасна эта охота. Фильм совмещает приключения, личную драму и мифологические мотивы.

Дева и дракон (2024)

Это темное фэнтези с миксом классической сказки и эпической выживаемостью. Главная героиня — молодая девушка Элоди, которую привлекают в ловушку под предлогом королевского брака, а затем жертвуют дракону. Но она не собирается умирать. Элоди должна сама найти способ выжить, убежать из подземелья и противостоять легендарному существу.

Рая и последний дракон (2021)

Анимационная лента от Disney, вдохновленная культурами Юго-Восточной Азии. События разворачиваются в вымышленной стране Кумандра, которая разделена и враждебна из-за давнего конфликта. Главная героиня Рая отправляется на поиски последнего дракона Сису, чтобы объединить народ и восстановить мир. Это история о доверии, единстве и силе общей цели. Зрительно фильм поражает, а сюжет затрагивает сердце — и для детей, и для взрослых.

