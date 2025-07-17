Фильмы о Египте: древняя цивилизация оживает на экране

Египетская цивилизация захватывает многих, особенно их мифология и египетские боги. Не удивительно, что это стало основой многих фильмов. Узнай, какие есть фильмы о Египте и чем они могут заинтересовать.

Фильмы о Египте: что посмотреть

Мумия (1999)

Если тебя интересует, какие есть фильмы о Египте, то список следует начать с Мумии. Когда-то этот фильм был очень популярен.

Это приключенческий экшн с Бренданом Фрейзером в главной роли. Группа исследователей случайно пробуждает проклятого жреца Имхотепа, возвращающегося к жизни через древние заклятия. Зритель ждет микс ужасов, юмора и романтики на фоне египетских пирамид и пустыни. Также есть вторая часть.

Царь скорпионов (2002)

Это приключенческий фэнтези-боевик, спин-офф серии Мумия. Главную роль исполнил Дуэйн Джонсон — это была одна из его первых больших ролей в кино.

Фильм переносит зрителя в далекое прошлое — во времена, когда пустынями правили легенды и мифы. Главный герой, Матаяс, наемный воин, получает задачу убить могущественного колдуна Мемнона, который с помощью своей волшебницы предвосхищает победы и завоевывает все больше земель.

Но при попытке выполнить заказ Матаяс влюбляется в ту же волшебницу — Кассандру. Вместе они бросают вызов жестокому правителю, чтобы положить конец его тирании.

Египетский принц (1998)

Мультфильм, рассказывающий библейскую историю Моисея, выросшего во дворце фараона. Лента глубоко раскрывает тему веры, выбора своего пути и борьбы за свободу своего народа. Очень эмоциональная музыка и атмосферная анимация.

Боги Египта (2016)

Фэнтезийный фильм, в котором боги и люди сосуществуют в Древнем Египте. Зрители увидят грандиозные сражения между богами Гором и Сетом, а также масштабные спецэффекты. Это зрелищная интерпретация древнеегипетской мифологии.

Ночь в музее: Тайна гробницы (2014)

Комедийно-приключенческий фильм с фантастическими мотивами. На этот раз охранник музея отправляется в Британию, где древнеегипетский артефакт начинает терять магическую силу. Египетские статуи, мумии и мифы здесь оживают в веселом формате.

Пирамида (2014)

Этот фильм — хоррор с мистикой. Группа археологов находит в Египте загадочную трехстороннюю пирамиду, прячущую в своих темных коридорах не просто мумии, а существ, напоминающих древних богов или демонов египетского пантеона. Мистика, замкнутое пространство и древние проклятия — все как надо для жуткой атмосферы.

Луксор (2020)

Это тихий, эмоционально глубокий британско-египетский фильм-драма режиссера Зейны Дура, действие которого разворачивается в знаменитом египетском городе Луксор.

Главная героиня, британский врач Хана, приезжает сюда, чтобы восстановиться после тяжелого опыта работы в зоне конфликта. В Луксоре она неожиданно встречает своего бывшего возлюбленного Султана, археолога. Их неспешные прогулки по древнему городу, полные размышлений о жизни, войне и прошлом, заставляют их снова открывать друг друга и самих себя.

Это не приключенческое кино о раскопках или сокровищах фараонов, а деликатная история о травмах, потерях, любви и попытках найти баланс в собственной душе среди вечности древних храмов и покоя Нила.

Многие интересуются разными древними мирами, не только египетской цивилизацией. Кому нравится эпоха рыцарей. Фанатам Игры престолов предлагаем узнать о подобных историях. Читай, какие фильмы и сериалы похожи на Игру престолов.

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