Фільми про Єгипет: давня цивілізація оживає на екрані

Єгипетська цивілізація захоплює багатьох, особливо їхня міфологія та єгипетські боги. Тож не дивно, що це стало основою багатьох фільмів. Дізнайся, які є фільми про Єгипет та чим вони можуть зацікавити.

Фільми про Єгипет: що подивитися

Мумія (1999)

Якщо тебе цікавить, які є фільми про Єгипет, то список варто почати з Мумії. Колись цей фільм був дуже популярним.

Це пригодницький екшн із Бренданом Фрейзером у головній ролі. Група дослідників випадково пробуджує проклятого жреця Імхотепа, що повертається до життя через стародавні закляття. Глядача чекає мікс жахів, гумору та романтики на фоні єгипетських пірамід і пустелі. Також є друга частина.

Цар скорпіонів (2002)

Це пригодницький фентезі-бойовик, спін-офф серії Мумія. Головну роль виконав Дуейн Джонсон — це була одна з його перших великих ролей у кіно.

Фільм переносить глядача у далеке минуле — у часи, коли пустелями правили легенди й міфи. Головний герой, Матаяс, найманий воїн, отримує завдання вбити могутнього чаклуна Мемнона, який за допомогою своєї чарівниці передбачає перемоги й завойовує все більше земель.

Та під час спроби виконати замовлення Матаяс закохується у ту саму чарівницю — Кассандру. Разом вони кидають виклик жорстокому правителю, щоб покласти край його тиранії.

Єгипетський принц (1998)

Мультфільм, що розповідає біблійну історію Мойсея, який виріс у палаці фараона. Стрічка глибоко розкриває тему віри, вибору власного шляху та боротьби за свободу свого народу. Дуже емоційна музика та атмосферна анімація.

Боги Єгипту (2016)

Фентезійний фільм, у якому боги та люди співіснують у Стародавньому Єгипті. Глядачі побачать грандіозні битви між богами Гором і Сетом, а також масштабні спецефекти. Це видовищна інтерпретація давньоєгипетської міфології.

Ніч у музеї: Таємниця гробниці (2014)

Комедійно-пригодницький фільм із фантастичними мотивами. Цього разу охоронець музею вирушає до Британії, де давньоєгипетський артефакт починає втрачати магічну силу. Єгипетські статуї, мумії та міфи тут оживають у веселому форматі.

Піраміда (2014)

Цей фільм — хорор із містикою. Група археологів знаходить у Єгипті загадкову тристоронню піраміду, що ховає у своїх темних коридорах не просто мумії, а істот, які нагадують древніх богів або демонів єгипетського пантеону. Містика, замкнений простір і давні прокляття — все як треба для моторошної атмосфери.

Луксор (2020)

Це тихий, емоційно глибокий британсько-єгипетський фільм-драма режисерки Зейни Дура, дія якого розгортається в знаменитому єгипетському місті Луксор.

Головна героїня, британська лікарка Хана, приїжджає сюди, щоб відновитися після важкого досвіду роботи у зоні конфлікту. У Луксорі вона несподівано зустрічає свого колишнього коханого Султана, археолога. Їхні неспішні прогулянки древнім містом, сповнені роздумів про життя, війну та минуле, змушують їх знову відкривати один одного й самих себе.

Це не пригодницьке кіно про розкопки чи скарби фараонів, а делікатна історія про травми, втрати, любов і спроби знайти баланс у власній душі серед вічності давніх храмів і спокою Нілу.

Багато людей цікавляться якимись стародавніми світами, не лише єгипетською цивілізацією. Комусь подобається епоха рицарів. Фанатам Гри престолів пропонуємо дізнатися про схожі історії. Читай, які фільми та серіали схожі на Гру престолів.

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