Фильмы о магии: для тех, кто уже изучил Хогвартс наизусть

Фото IMDb Магия в кино — это больше, чем волшебные палочки, летучие метлы и заклятие на латинском. Это отражение человеческих желаний, страхов и надежд, завернутое в фантастические сюжеты. Несмотря на большую популярность таких фильмов, как Гарри Поттер, Обладатель колец или Хроники Нарнии, существует целый мир менее известных, но не менее увлекательных лент, где магия раскрывается с неожиданной стороны — из-за эмоций, сказки, психологии или самой природы. В этом обзоре мы обратим внимание на фильмы, которые стоят чуть в стороне от “классического” представления об обаянии, предлагая зрителю новые подходы к магическому: интимные истории, мистические символы, бытовое чудо. А также не забудем об украинском кинематографе, который все чаще обращается к магии — своей, народной, глубоко укорененной в культуре. Подборка лучших фильмов о магии и колдовстве 2025 и прошлых лет, которую стоит посмотреть — в материале.Фильмы о магии и колдовстве 2025 В Пропавших Землях/In the Lost Lands (2025) Жанр: темное фэнтези, приключения. Сюжет: Колдунья и охотник отправляются в опасное путешествие, чтобы найти артефакт для королевы. Фильм основан на рассказе Джорджа Р. Р. Мартина и объединяет элементы магии, приключений и эпических сражений. Смерть Единорога/Death of a Unicorn (2025) Жанр: темная фэнтези-комедия. Сюжет: Отец и дочь случайно убивают единорога, что приводит к ряду комических и одновременно жутких событий. Фильм объединяет элементы юмора и фэнтези в оригинальном сюжете Дом с часами в стенах/The House with a Clock in Its Walls (2018) Жанр: фэнтези, приключения. Сюжет: Странный дом, часы, отсчитывающие конец света, и мальчик, который учится волшебству. Готическая атмосфера с юмором и лёгким страхом. Голос монстра/A Monster Calls (2016) Жанр: драма, фэнтези. Сюжет: Дерево-монстр помогает мальчику справиться с горем. Тайна Келлс/The Secret of Kells (2009) Жанр: анимация, фэнтези. Сюжет: Ирландский мультик о мальчике-иллюминаторе, живущем в монастыре и создающем магическую книгу. Очень визуально красивая вещь. Читать по теме Топ фэнтези-фильмов 2025: подборка новинок, которые перенесут в волшебные миры Читай подборку топовых фэнтези-лент с магией, мифами и приключениями, которые стоит посмотреть в этом году – в материале. Украинские фильмы о магии и колдовстве 2025 Сторожева застава (2017) Фэнтези-приключения по мотивам одноименной книги Владимира Рутковского. Мальчик с нашего времени попадает в Киевскую Русь и становится свидетелем (и участником) магических событий. Сказка старого мельника (2021) Волшебная сказка, где добро борется со злом, а магия — это часть повседневной украинской деревни. Основана на фольклоре и снята с любовью к традициям. Тени незабываемых предков (2013) Молодежный фэнтези-триллер с элементами гуцульской магии и мистики. Не путать с классическим фильмом Параджанова (1965) — это современная история с мистикой, любовью и кровавыми ритуалами. А еще раньше Вікна публиковали подборку фантастических фильмов о путешествии во времени — затягивающие сюжетные петли. А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: Фильмы и сериалы Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter