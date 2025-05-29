Фильмы о магии: для тех, кто уже изучил Хогвартс наизусть

Магия в кино — это больше, чем волшебные палочки, летучие метлы и заклятие на латинском. Это отражение человеческих желаний, страхов и надежд, завернутое в фантастические сюжеты. Несмотря на большую популярность таких фильмов, как Гарри Поттер, Обладатель колец или Хроники Нарнии, существует целый мир менее известных, но не менее увлекательных лент, где магия раскрывается с неожиданной стороны — из-за эмоций, сказки, психологии или самой природы.

В этом обзоре мы обратим внимание на фильмы, которые стоят чуть в стороне от “классического” представления об обаянии, предлагая зрителю новые подходы к магическому: интимные истории, мистические символы, бытовое чудо. А также не забудем об украинском кинематографе, который все чаще обращается к магии — своей, народной, глубоко укорененной в культуре.

Подборка лучших фильмов о магии и колдовстве 2025 и прошлых лет, которую стоит посмотреть — в материале.

Фильмы о магии и колдовстве 2025

В Пропавших Землях/In the Lost Lands (2025)

Жанр: темное фэнтези, приключения.

Сюжет: Колдунья и охотник отправляются в опасное путешествие, чтобы найти артефакт для королевы. Фильм основан на рассказе Джорджа Р. Р. Мартина и объединяет элементы магии, приключений и эпических сражений.

Смерть Единорога/Death of a Unicorn (2025)

Жанр: темная фэнтези-комедия.

Сюжет: Отец и дочь случайно убивают единорога, что приводит к ряду комических и одновременно жутких событий. Фильм объединяет элементы юмора и фэнтези в оригинальном сюжете

Дом с часами в стенах/The House with a Clock in Its Walls (2018)

Жанр: фэнтези, приключения.

Сюжет: Странный дом, часы, отсчитывающие конец света, и мальчик, который учится волшебству. Готическая атмосфера с юмором и лёгким страхом.

Голос монстра/A Monster Calls (2016)

Жанр: драма, фэнтези.

Сюжет: Дерево-монстр помогает мальчику справиться с горем.

Тайна Келлс/The Secret of Kells (2009)

Жанр: анимация, фэнтези.

Сюжет: Ирландский мультик о мальчике-иллюминаторе, живущем в монастыре и создающем магическую книгу. Очень визуально красивая вещь.

Украинские фильмы о магии и колдовстве 2025

Сторожева застава (2017)

Фэнтези-приключения по мотивам одноименной книги Владимира Рутковского.

Мальчик с нашего времени попадает в Киевскую Русь и становится свидетелем (и участником) магических событий.

Сказка старого мельника (2021)

Волшебная сказка, где добро борется со злом, а магия — это часть повседневной украинской деревни. Основана на фольклоре и снята с любовью к традициям.

Тени незабываемых предков (2013)

Молодежный фэнтези-триллер с элементами гуцульской магии и мистики. Не путать с классическим фильмом Параджанова (1965) — это современная история с мистикой, любовью и кровавыми ритуалами.

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