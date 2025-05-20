Фантастические фильмы о путешествии во времени — сюжетные петли, которые затягивают

Мы живем в мире четырех измерений и давно, как нам кажется, покорили длину высоту и ширину. Но шкала времени крепко держит нас в одной точке — в настоящем.

Что произойдет, когда путешествия во времени станут реальностью и как это повлияет на мир и ход истории, а главное — как это изменит нас самих. Одиннадцать классных лент о путешествиях во времени — аннотации и трейлеры в материале.

Лучшие фильмы о путешествиях во времени

Эти фильмы — путешествие во времени не только по сюжету, но и интеллектуальный и эмоциональный вояж. Всех их объединяет тема вмешательства в ход времени, но каждая лента ищет для приключений свой ключ: где-то с юмором, где-то через психологию, драму или научную гипотезу. Выбирай, что нравится тебе.

Назад в будущее (Back to the Future, 1985)

Подросток Марти МакФлай случайно переносится в прошлое на тридцать лет, где встречает своих родителей в молодости и убеждает их влюбиться, чтобы иметь возможность вернуться в свое время.

Петля времени (Looper, 2012)

Убийца, устраняющий цели, присылаемые из будущего, однажды сталкивается с самим собой в старшем возрасте. Он должен решить: уничтожить себя или систему.

Грань будущего (Edge of Tomorrow, 2014)

Солдат, погибающий в бою против инопланетян, застревает во временной петле и переживает день снова и снова, совершенствуясь, чтобы изменить ход войны.

Эффект бабочки (The Butterfly Effect, 2004)

Человек открывает способность возвращаться в прошлое и изменять его, но каждое вмешательство вызывает неожиданные последствия в будущем.

Интерстеллар (Interstellar, 2014)

В поисках нового дома для человечества астронавты уходят через черную дыру. Фильм исследует влияние гравитации на время, где минуты на другой планете равны годам на Земле.

Фантастические фильмы о путешествиях во времени

Фантастические фильмы о путешествии во времени, в которых не просто играют со временными петлями, а поднимают глубокие вопросы о судьбе, свободе воли, памяти и человеческом достоинстве. Еще шесть запоминающихся лент.

12 обезьян (12 Monkeys, 1995)

Заключенный из будущего уходит в прошлое, чтобы остановить вирус, уничтоживший человечество, но его психика начинает разрушаться, и он сомневается в собственной реальности.

Время (In Time, 2011)

В мире, где время — это валюта, а люди перестают стареть в двадцать пять, главный герой борется с системой, дающей богатым вечность, а бедным — смерть.

Часовая башня (Timecrimes, 2007)

Испанский фильм, в котором мужчина случайно попадает во временную петлю, и это запускает цепную реакцию и целый ряд непредсказуемых событий.

Праймер (Primer, 2004)

Научно-фантастический фильм, в котором два инженера создают машину времени и постепенно теряют контроль над своим творением.

Армия тьмы (Army of Darkness, 1992)

Третья часть Зловещих мертвецов, где главный герой попадает в средневековье и борется, пытаясь вернуться в свое время.

О времени (About Time, 2013)

Романтическая драма, главный герой которой узнает, что мужчины в его семье могут путешествовать в прошлое. Он использует этот дар, чтобы обрести свою любовь.

Выбирай лучшие фильмы о путешествиях во времени и создавай собственную подборку, которую можно рекомендовать для просмотра друзьям.

А еще поинтересуйся сюжетом и датой выхода фантастического фильма Mickey 17 с Робертом Паттинсоном.

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