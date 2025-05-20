Фантастические фильмы о путешествии во времени — сюжетные петли, которые затягивают

Фото IMDb Мы живем в мире четырех измерений и давно, как нам кажется, покорили длину высоту и ширину. Но шкала времени крепко держит нас в одной точке — в настоящем. Что произойдет, когда путешествия во времени станут реальностью и как это повлияет на мир и ход истории, а главное — как это изменит нас самих. Одиннадцать классных лент о путешествиях во времени — аннотации и трейлеры в материале. Лучшие фильмы о путешествиях во времени Эти фильмы — путешествие во времени не только по сюжету, но и интеллектуальный и эмоциональный вояж. Всех их объединяет тема вмешательства в ход времени, но каждая лента ищет для приключений свой ключ: где-то с юмором, где-то через психологию, драму или научную гипотезу. Выбирай, что нравится тебе.Назад в будущее (Back to the Future, 1985) Подросток Марти МакФлай случайно переносится в прошлое на тридцать лет, где встречает своих родителей в молодости и убеждает их влюбиться, чтобы иметь возможность вернуться в свое время. Петля времени (Looper, 2012) Убийца, устраняющий цели, присылаемые из будущего, однажды сталкивается с самим собой в старшем возрасте. Он должен решить: уничтожить себя или систему. Читать по теме Компаньон 2025: дата премьеры и чего ждать от нового научно-фантастического хоррора Компаньон — научно-фантастичсекий хоррор получил высокую оценку критиков, как примешь фильм ты? Грань будущего (Edge of Tomorrow, 2014) Солдат, погибающий в бою против инопланетян, застревает во временной петле и переживает день снова и снова, совершенствуясь, чтобы изменить ход войны. Эффект бабочки (The Butterfly Effect, 2004) Человек открывает способность возвращаться в прошлое и изменять его, но каждое вмешательство вызывает неожиданные последствия в будущем. Интерстеллар (Interstellar, 2014) В поисках нового дома для человечества астронавты уходят через черную дыру. Фильм исследует влияние гравитации на время, где минуты на другой планете равны годам на Земле. Фантастические фильмы о путешествиях во времени Фантастические фильмы о путешествии во времени, в которых не просто играют со временными петлями, а поднимают глубокие вопросы о судьбе, свободе воли, памяти и человеческом достоинстве. Еще шесть запоминающихся лент. 12 обезьян (12 Monkeys, 1995) Заключенный из будущего уходит в прошлое, чтобы остановить вирус, уничтоживший человечество, но его психика начинает разрушаться, и он сомневается в собственной реальности. Время (In Time, 2011) В мире, где время — это валюта, а люди перестают стареть в двадцать пять, главный герой борется с системой, дающей богатым вечность, а бедным — смерть. Часовая башня (Timecrimes, 2007) Испанский фильм, в котором мужчина случайно попадает во временную петлю, и это запускает цепную реакцию и целый ряд непредсказуемых событий. Праймер (Primer, 2004) Научно-фантастический фильм, в котором два инженера создают машину времени и постепенно теряют контроль над своим творением. Армия тьмы (Army of Darkness, 1992) Третья часть Зловещих мертвецов, где главный герой попадает в средневековье и борется, пытаясь вернуться в свое время. О времени (About Time, 2013) Романтическая драма, главный герой которой узнает, что мужчины в его семье могут путешествовать в прошлое. Он использует этот дар, чтобы обрести свою любовь. Выбирай лучшие фильмы о путешествиях во времени и создавай собственную подборку, которую можно рекомендовать для просмотра друзьям. А еще поинтересуйся сюжетом и датой выхода фантастического фильма Mickey 17 с Робертом Паттинсоном. А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: Фильмы и сериалы Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter