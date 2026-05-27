Круг обмана: сколько серий в сериале и о чем разворачивается сюжет

Украинское телевизионное пространство покорило остросюжетный детективно-мелодраматический сериал Круг обмана, который является официальной адаптацией популярного южнокорейского телехита Lie After Lie (известного также как Ложь за ложью или Circle of Atonement).

Отечественная версия, снятая летом 2023 года в условиях полномасштабной войны приобрела уникальный локальный характер, интегрировав в сюжет острые и близкие украинскому обществу темы домашнего насилия, судебных ошибок, стойкости и борьбы за справедливость — подробности о сериале Коло обмана и сколько в нем серий читай в материале.

Круг обмана: сколько серий имеет сериал

Премьера ленты состоялась 27 ноября 2023 на телеканале 1+1, и за считанные недели проект вошел в список самых популярных телевизионных продуктов сезона, собрав миллионные просмотры и вызвав волну активных обсуждений и дискуссий в социальных сетях.

Первый сезон телесериала Круг обмана состоит из 20 серий, каждая из которых имеет продолжительность около 45–50 минут.

Если оригинальный корейский формат или его зарубежные аналоги в некоторых вариациях насчитывают более полусотни эпизодов, то украинская адаптация была сокращена до динамических двадцати серий во избежание затянутых второстепенных линий.

Все 20 серий полностью доступны для бесплатного просмотра с украинской озвучкой и субтитрами на:

официальной платформе 1+1 video

на YouTube-канале Сериалы 1+1 Media,

а также интегрированы в подписку на популярных медиасервисах, таких как Киевстар ТВ.

Что касается создания второго сезона, то, несмотря на многочисленные слухи и высокие рейтинги, по состоянию на 2026 год официально подтвержденным остается лишь один сезон, а история первых 20 серий имеет логически завершенную структуру.

Сериал Круг обмана: сюжет и актерский состав

Сюжетная линия картины разворачивается вокруг трагической и глубокой истории женщины по имени Лина, которая становится жертвой многолетних издевательств со стороны мужчины, а затем оказывается за решеткой по сфабрикованному обвинению в его убийстве.

Заключенная героиня рождает дочь, которую из чувства жестокой мести отбирает свекровь. Ребенок, который долгое время считали мертвым, чудом выживает и попадает в приют.

Оказавшись на свободе, Лина начинает бесшабашную и бескомпромиссную борьбу против системы, манипуляций и коварного кружева лжи, чтобы распутать клубок обмана, найти и вернуть собственного ребенка, боясь, что его темное прошлое и тюремный срок могут навсегда разрушить жизнь девочки.

Главные роли в этой психологической драме блестяще исполнили известные украинские актеры, в частности Екатерина Варченко, Сергей Стрельников, Наталья Васько, Александр Соколов, Дарья Легейда и Ефросинья Мельник.

Фото: 1+1.

