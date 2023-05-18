Бодрит и охлаждает! Простой рецепт домашнего хлебного кваса — пошагово

Квас — ароматный и насыщенный напиток из зерновых культур. В отличие от пива, он безалкогольный, но по вкусу очень похож. Квас отлично охлаждает и заряжает энергией. Приготовить его дома совсем несложно. Читай в нашем материале, как сделать хлебный квас дома.
Квас не только вкусный, но и очень полезный. В нем содержатся витамины группы В, которые положительно влияют на нервную систему, кожу и обмен веществ. Также квас содержит фолиевую кислоту, витамин С, а еще минералы.
А технология приготовления кваса простая и понятная. Нужно только измельчить хлеб, смешать с водой, сахаром и дрожжами. Затем выждать, когда напиток забродит и будет готов к употреблению.
Состав минералов и витаминов может отличаться, ведь квас делают не только из хлеба, но и фруктов, имбиря, меда, свеклы и на основе медовухи. Кстати, раньше мы рассказывали, как приготовить квас из березового сока.
Понадобится
Фото: Unsplash
На приготовление кваса уйдет 3-5 дней. Поэтому рассчитывай это при планировании.
Приготовление
Раньше мы рассказывали, как приготовить вино из винограда в домашних условиях.
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