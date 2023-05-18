Бодрит и охлаждает! Простой рецепт домашнего хлебного кваса — пошагово

Квас — ароматный и насыщенный напиток из зерновых культур. В отличие от пива, он безалкогольный, но по вкусу очень похож. Квас отлично охлаждает и заряжает энергией. Приготовить его дома совсем несложно. Читай в нашем материале, как сделать хлебный квас дома.

Хлебный квас в домашних условиях: рецепт приготовления

Квас не только вкусный, но и очень полезный. В нем содержатся витамины группы В, которые положительно влияют на нервную систему, кожу и обмен веществ. Также квас содержит фолиевую кислоту, витамин С, а еще минералы.

А технология приготовления кваса простая и понятная. Нужно только измельчить хлеб, смешать с водой, сахаром и дрожжами. Затем выждать, когда напиток забродит и будет готов к употреблению.

Состав минералов и витаминов может отличаться, ведь квас делают не только из хлеба, но и фруктов, имбиря, меда, свеклы и на основе медовухи. Кстати, раньше мы рассказывали, как приготовить квас из березового сока.

Понадобится

Ржаной хлеб — 3 небольшие буханки

3 небольшие буханки Дрожжи сухие — 1 ч.л.

1 ч.л. Вода — 3 л

3 л Сахар — 4 ст.л.

На приготовление кваса уйдет 3-5 дней. Поэтому рассчитывай это при планировании.

Приготовление

С буханки хлеба срежь корку и измельчи его на маленькие кусочки. Залей хлеб теплой водой. Вода должна покрыть хлеб. Затем добавь 2 ст.л. сахара. Закваску поставь в теплое место на три дня. Если этого не произошло, следует добавить дрожжи. Порежь оставшийся хлеб и запеки его до сухарей. Важно, чтобы хлеб зарумянился, но не сгорел. В 5 л банку вылей закваску, положи несколько кусочков сушеного и свежего хлеба. Добавь 2 ст.л. сахара. Залей половину банки водой. Воду можно доливать в банку по вкусу. Банку заверни в марлю и поставь в теплое место на сутки-двое. Слей через марлю первый квас. Затем его можно поставить в холодильник. Сцеживать квас нужно каждый день, а из готовой закваски можно еще долго делать свежий квас. Если не сцеживать квас несколько дней, у тебя получится уксус.

Раньше мы рассказывали, как приготовить вино из винограда в домашних условиях.

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