Как сделать квас из березового сока: пять пошаговых рецептов вкусного напитка

Квас из березового сока — это вкусный и легкий напиток, который хорошо утоляет жажду. Он не содержит много газов и имеет приятный вкус. Как приготовить квас из березового сока — читай в материале.

Березовый квас с хлебом: пошаговый рецепт

Ингредиенты:

3 л свежего березового сока

300 г ржаного хлеба

0,5 ст. сахара

листья черной смородины или горсть изюма

Способ приготовления:

Процеди сок через марлю и подогрей его, не доводя до кипения. Хлеб нарежь кубиками и подсуши в духовке. В глубокую миску помести сухари, сахар и сок, размешай, чтобы растворился сахар. Добавь промытые и обсушенные листья смородины или немытый изюм. Накрой емкость марлей и поставь в теплое место на 4-5 дней. После процесса брожения процеди квас, разлей в бутылки и отправь в прохладное темное место.

Березовый квас с медом: рецепт пошагово

Ингредиенты:

10 л свежего березового сока

40 мл жидкого меда

50 г свежих дрожжей

3 лимона

4 шт. изюма

Способ приготовления:

Сок процеди в большую емкость (например, в эмалированную кастрюлю). Добавь выжатый из лимонов сок, дрожжи, мед и изюм. Перемешай, закрой емкость крышкой или марлей и оставь на 3-4 дня. После этого процеди, разлей по бутылкам или банкам.

Березовый квас с изюмом: легкий рецепт приготовления

Ингредиенты:

5 л березового сока

50 г изюма

200 г сахара

2 лимона

Способ приготовления:

В стерилизованную банку помести немытый изюм, добавь 1 ст. л. сахара, залей чуть подогретый березовый сок. Размешай, накрой банку марлей и поставь ее в темное место с комнатной температурой. Через 4 дня закваска будет готова. Для приготовления кваса отфильтруй березовый сок в глубокую емкость. Добавь в него снятую с лимонов цедру и выжатый сок, сахар и подготовленную закваску. Все хорошо перемешай, закрой емкость марлей и оставь при комнатной температуре на ночь. После этого профильтруй, разлей по бутылкам и поставь на хранение в прохладное место.

Березовый квас с апельсином: рецепт напитка с ярким вкусом

Ингредиенты:

2,5 л березового сока

1 апельсин

1 ст. сахара

10 г свежих дрожжей

листочки мяты, изюм — по вкусу

Способ приготовления:

Сок профильтруй и перелей в большую банку. Добавь в нее порезанный дольками апельсин. Дрожжи разотри с 1 ст. л. сахара и добавь к соку вместе с оставшимся сахаром. Положи листочки мяты, хорошо перемешай содержимое банки, накрой марлей и поставь в теплое место. Через несколько дней после того, как смесь забродит, процеди ее, разлей по бутылкам, в каждую положи по 2–3 шт. изюма, закупорь и храни в холодильнике.

Березовый квас с сухофруктами: рецепт пошагово

Ингредиенты:

2,5 л березового сока

150 г сухофруктов

Способ приготовления:

Сухофрукты промой и помести в трехлитровую банку. Залей их отфильтрованным соком, накрой банку марлей и поставь в теплое темное место. Через две недели процеди квас, разлей по бутылкам и охлади перед подачей.

Ранее мы рассказывали, как приготовить имбирные пряники на Пасху.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.