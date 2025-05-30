Как сделать квас из березового сока: пять пошаговых рецептов вкусного напитка

Фото Unsplash Квас из березового сока — это вкусный и легкий напиток, который хорошо утоляет жажду. Он не содержит много газов и имеет приятный вкус. Как приготовить квас из березового сока — читай в материале. Березовый квас с хлебом: пошаговый рецепт Ингредиенты: 3 л свежего березового сока 300 г ржаного хлеба 0,5 ст. сахара листья черной смородины или горсть изюма Способ приготовления: Процеди сок через марлю и подогрей его, не доводя до кипения. Хлеб нарежь кубиками и подсуши в духовке. В глубокую миску помести сухари, сахар и сок, размешай, чтобы растворился сахар. Добавь промытые и обсушенные листья смородины или немытый изюм. Накрой емкость марлей и поставь в теплое место на 4-5 дней. После процесса брожения процеди квас, разлей в бутылки и отправь в прохладное темное место. Березовый квас с медом: рецепт пошагово Ингредиенты: 10 л свежего березового сока 40 мл жидкого меда 50 г свежих дрожжей 3 лимона 4 шт. изюма Способ приготовления: Сок процеди в большую емкость (например, в эмалированную кастрюлю). Добавь выжатый из лимонов сок, дрожжи, мед и изюм. Перемешай, закрой емкость крышкой или марлей и оставь на 3-4 дня. После этого процеди, разлей по бутылкам или банкам. Читать по теме Рецепт творожной паски со сгущенкой от Вали Саенко: не очень традиционно, зато вкусно Рассказываем, как приготовить творожную паску на Пасху. Березовый квас с изюмом: легкий рецепт приготовления Ингредиенты: 5 л березового сока 50 г изюма 200 г сахара 2 лимона Способ приготовления: В стерилизованную банку помести немытый изюм, добавь 1 ст. л. сахара, залей чуть подогретый березовый сок. Размешай, накрой банку марлей и поставь ее в темное место с комнатной температурой. Через 4 дня закваска будет готова. Для приготовления кваса отфильтруй березовый сок в глубокую емкость. Добавь в него снятую с лимонов цедру и выжатый сок, сахар и подготовленную закваску. Все хорошо перемешай, закрой емкость марлей и оставь при комнатной температуре на ночь. После этого профильтруй, разлей по бутылкам и поставь на хранение в прохладное место. Березовый квас с апельсином: рецепт напитка с ярким вкусом Ингредиенты: 2,5 л березового сока 1 апельсин 1 ст. сахара 10 г свежих дрожжей листочки мяты, изюм — по вкусу Способ приготовления: Сок профильтруй и перелей в большую банку. Добавь в нее порезанный дольками апельсин. Дрожжи разотри с 1 ст. л. сахара и добавь к соку вместе с оставшимся сахаром. Положи листочки мяты, хорошо перемешай содержимое банки, накрой марлей и поставь в теплое место. Через несколько дней после того, как смесь забродит, процеди ее, разлей по бутылкам, в каждую положи по 2–3 шт. изюма, закупорь и храни в холодильнике. Березовый квас с сухофруктами: рецепт пошагово Ингредиенты: 2,5 л березового сока 150 г сухофруктов Способ приготовления: Сухофрукты промой и помести в трехлитровую банку. Залей их отфильтрованным соком, накрой банку марлей и поставь в теплое темное место. Через две недели процеди квас, разлей по бутылкам и охлади перед подачей. Ранее мы рассказывали, как приготовить имбирные пряники на Пасху. А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: напитки, Рецепты Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter