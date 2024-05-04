Разноцветные зайцы для твоей корзины: как делать имбирные пряники на Пасху — рецепт

Совсем скоро — Пасха. А это значит, что уже стоит готовиться к празднику и планировать, что положить в пасхальную корзину. Среди привычного кулича, колбаски, масла и сыра предлагаем тебе попробовать испечь пасхальное имбирное печенье традиционной формы.
Как готовить имбирное печенье на Пасху — читай в нашем материале.
Готовится пасхальное имбирное печенье очень легко, а ароматы разойдутся всем домом. Украшать такие пряники можно глазурью, которой поливают паску, или сделать ее самостоятельно из простых ингредиентов.
Для теста:
Для глазури:
Pexels
С помощью кондитерского мешка или пакета можешь украсить печенье разноцветной глазурью! Как делать глазурь для пряников — читай в другом материале.
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