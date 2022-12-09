Как сделать глазурь для пряников своими руками: классические рецепты

Совсем скоро приближаются новогодние праздники. С ними — и рождественские заботы. Нужно украсить дом, нарядить елку и приготовить любимые блюда.
Одним из них для многих украинцев являются имбирные пряники. И если запекать в духовке такое чудо нужно недолго, то необходимо приложить усилия для украшения глазурью.
Этот процесс тоже занимает не так много времени, как кажется. Здесь нужно проявить креатив и сделать отличную глазурь, чтобы она не растекалась и была красивого белоснежного цвета.
Как сделать глазурь для пряников — читай в материале.
Для того чтобы сделать белковую глазурь, тебе понадобится взять всего два ингредиента:
Ингредиенты:
Способ приготовления:
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