Как сделать глазурь для пряников своими руками: классические рецепты

Совсем скоро приближаются новогодние праздники. С ними — и рождественские заботы. Нужно украсить дом, нарядить елку и приготовить любимые блюда.

Одним из них для многих украинцев являются имбирные пряники. И если запекать в духовке такое чудо нужно недолго, то необходимо приложить усилия для украшения глазурью.

Этот процесс тоже занимает не так много времени, как кажется. Здесь нужно проявить креатив и сделать отличную глазурь, чтобы она не растекалась и была красивого белоснежного цвета.

Сейчас также смотрят

Как сделать глазурь для пряников — читай в материале.

Глазурь для пряников: рецепт с белками

Для того чтобы сделать белковую глазурь, тебе понадобится взять всего два ингредиента:

яичные белки — 2 шт.;

сахарная пудра — 10 ст. л.

Как сделать глазурь для пряников: способ приготовления

Помой яйца и отдели белки от желтков. Первые нужно взбить с сахаром с помощью венчика или миксера. Пудра при этом должна полностью растворится (смесь должна иметь белый цвет). Готовые пряники погружай в глазурь или смажь кисточкой. После этого поставь их в духовку на 8–10 мин.

Цветная глазурь для имбирных пряников

Ингредиенты:

сахарная пудра — 250 г;

яичный белок — 1 шт.;

красители для глазури — по вкусу.

Способ приготовления:

Просей сахарную пудру через сито, чтобы не было комочков. Добавь туда белок, перемешай и взбей до белого цвета. Добавь в смесь немного пищевого красителя и перемешай. Переложи глазурь в кондитерский шприц и укрась ею пряники. Поставь их в духовку на 5–8 мин.

Сахарная глазурь для пряников: рецепт пошагово

Ингредиенты:

сахарная пудра — 200 г;

сок лимона — 2, 5 ч. л.;

вода — 2 ст. л.;

красители — по желанию.

Способ приготовления:

Возьми глубокую миску. Насыпь туда сахарную пудру. После этого добавь сок и воду. Перемешай. У тебя должна получиться масса без комочков. Возьми печенье и с помощью кондитерского шприца сделай на нем узоры. Поставь в духовку на 180 °С (до 8 мин).

Ранее мы рассказывали, какое животное станет символом Нового 2023 года по китайскому календарю.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!