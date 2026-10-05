Магнитные бури в октябре 2026 года: какие дни будут неспокойными

Хочешь знать, есть ли сегодня магнитная буря и когда ожидается следующая? Тогда следи за актуальным прогнозом — солнечная активность может меняться, а вместе с ней уточняются и даты геомагнитных колебаний.

Когда магнитные бури в октябре 2026 года и какие дни могут быть наиболее активными — читай в материале.

Календарь магнитных бурь на октябрь 2026

По прогнозу Центра планирования космической погоды NOAA, геомагнитная обстановка большую часть месяца будет относительно спокойной, однако отдельные периоды могут сопровождаться повышенной солнечной активностью.

Вот как выглядит календарь магнитных бурь на октябрь 2026 года:

6 октября — геомагнитная активность может оставаться повышенной, возможны слабые возмущения.

— геомагнитная активность может оставаться повышенной, возможны слабые возмущения. 21–24 октября — ожидаются продолжительные геомагнитные колебания.

— ожидаются продолжительные геомагнитные колебания. 23–24 октября — возможны слабые геомагнитные возмущения до 4 баллов.

— возможны слабые геомагнитные возмущения до 4 баллов. 28 октября — также возможно локальное повышение геомагнитной активности.

Так что если тебя интересует, какого числа магнитные бури во второй месяц осени, наиболее заметными датами по текущему прогнозу являются 5 и 22 октября. В то же время ситуация может измениться после получения новых данных о солнечной активности.

Чтобы лучше понимать прогноз магнитных бурь, стоит знать, что геомагнитную активность оценивают по Kp-индексу:

Kp 0–2 — магнитное поле Земли остается спокойным;

Kp 3–4 — активность повышена, но это еще не магнитная буря;

Kp 5 — магнитная буря уровня G1 , которую считают слабой;

, которую считают слабой; Kp 6–7 — более сильные бури уровня G2–G3 ;

; Kp 8–9 — очень сильные и экстремальные бури уровня G4–G5.

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Самые сильные магнитные бури в октябре 2026: какие даты

В октябре 2026 года ожидается несколько периодов повышенной геомагнитной активности. Наиболее заметными из них будут следующие даты:

5 — K-индекс может достигнуть 6,1, прогнозируется магнитная буря уровня G1.

— K-индекс может достигнуть 6,1, прогнозируется магнитная буря уровня G1. 12–16 — возможно усиление геомагнитной активности и более сильная магнитная буря.

— возможно усиление геомагнитной активности и более сильная магнитная буря. 22 — один из самых неспокойных дней второй половины месяца, прогнозируется уровень G1 и Kp 5.

В то же время сам факт магнитной бури не означает, что человек обязательно почувствует головную боль, слабость или другие изменения самочувствия. K-индекс показывает прежде всего, насколько возмущено магнитное поле Земли.

Во время более сильных геомагнитных возмущений могут возникать проблемы с радиосвязью, навигацией и работой спутниковых систем. В некоторых регионах также есть шанс увидеть полярное сияние.

Специально менять привычный режим жизни из-за магнитных бурь не нужно. При этом стоит нормально высыпаться, не перегружать себя физически и следить за самочувствием.

Если ты контролируешь артериальное давление, в такие дни можно измерять его немного чаще. Назначенные лекарства следует принимать по привычной схеме, не изменяя дозировку самостоятельно.

А сильную или необычную головную боль, боль в груди, одышку или резкое ухудшение самочувствия не стоит автоматически списывать на магнитную бурю — в таких случаях необходима оценка медиков.

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