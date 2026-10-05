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Магнитные бури в октябре 2026 года: какие дни будут неспокойными

Юлия Хоменко, редактор сайта 05 октября 2026, 16:00 3 мин.
Магнитные бури в октябре 2026: когда ожидается пик активности
Фото Pexels

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