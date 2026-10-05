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Магнітні бурі у жовтні 2026: які дні будуть неспокійними

Юлія Хоменко, редакторка сайту 05 Жовтня 2026, 16:00 3 хв.
Магнітні бурі у жовтні 2026: коли очікується пік активності
Фото Pexels

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