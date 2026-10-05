Магнітні бурі у жовтні 2026: які дні будуть неспокійними

Хочеш знати, чи є сьогодні магнітна буря та коли очікується наступна? Тоді стеж за актуальним прогнозом — сонячна активність може змінюватися, а разом із нею уточнюються і дати геомагнітних коливань.

Коли магнітні бурі у жовтні 2026 року та які дні можуть бути найактивнішими — читай у матеріалі.

Календар магнітних бур на жовтень 2026

За прогнозом Центру планування космічної погоди NOAA, геомагнітна обстановка більшу частину місяця буде відносно спокійною, однак окремі періоди можуть супроводжуватися підвищеною сонячною активністю.

Ось як виглядає календар магнітних бур на жовтень 2026 року:

6 жовтня — геомагнітна активність може залишатися підвищеною, можливі слабкі збурення.

21–24 жовтня — очікуються тривалі геомагнітні коливання.

23–24 жовтня — можливі слабкі геомагнітні збурення до 4 балів.

28 жовтня — також можливе локальне підвищення геомагнітної активності.

Тож якщо тебе цікавить, якого числа магнітні бурі в другий місяць осені, найбільш помітними датами за поточним прогнозом є 5 та 22 жовтня. Водночас ситуація може змінитися після отримання нових даних про сонячну активність.

Щоб краще розуміти прогноз магнітних бур, варто знати, що геомагнітну активність оцінюють за Kp-індексом:

Kp 0–2 — магнітне поле Землі залишається спокійним;

Kp 3–4 — активність підвищена, але це ще не магнітна буря;

Kp 5 — магнітна буря рівня G1, яку вважають слабкою;

G1, яку вважають слабкою; Kp 6–7 — сильніші бурі рівня G2–G3;

Kp 8–9 — дуже сильні та екстремальні бурі рівня G4–G5.

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Найсильніші магнітні бурі у жовтні 2026: які дати

У жовтні 2026 року очікується кілька періодів підвищеної геомагнітної активності. Найпомітніші з них припадуть на такі дати:

5 — K-індекс може сягнути 6,1, прогнозується магнітна буря рівня G1.

12–16 — можливе посилення геомагнітної активності та сильніша магнітна буря.

22 — один із найбільш неспокійних днів другої половини місяця, прогнозують рівень G1 та Kp 5.

Водночас сам факт магнітної бурі не означає, що людина обов’язково відчує головний біль, слабкість чи інші зміни самопочуття. K-індекс показує насамперед, наскільки збурене магнітне поле Землі.

Під час сильніших геомагнітних збурень можуть виникати проблеми з радіозв’язком, навігацією та роботою супутникових систем. У деяких регіонах також є шанс побачити полярне сяйво.

Спеціально змінювати звичний режим життя через магнітні бурі не потрібно. Водночас варто нормально висипатися, не перевантажувати себе фізично та стежити за самопочуттям.

Якщо ти контролюєш артеріальний тиск, у такі дні можна вимірювати його трохи частіше. Призначені ліки слід приймати за звичною схемою, не змінюючи дозування самостійно.

А сильний або незвичний головний біль, біль у грудях, задишку чи різке погіршення самопочуття не варто автоматично списувати на магнітну бурю — у таких випадках потрібна оцінка медиків.

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