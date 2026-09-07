Дозвілля Погода

Погода на жовтень 2026 в Україні: якою буде середина осені та чи очікувати заморозків

Марина Слизовська, редакторка сайту 07 Вересня 2026, 21:00 3 хв.
Погода на жовтень 2026
Точний прогноз погоди в Україні на весь жовтень 2026 Фото Pexels

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