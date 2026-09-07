Погода на жовтень 2026 в Україні: якою буде середина осені та чи очікувати заморозків

Середина осені в Україні вже не за горами, бо час летить швидко. На які температури очікувати у жовтні 2026, чи будуть опади та чи варто боятися заморозків, розповідаємо у нашому матеріалі.

Погода в Україні на жовтень 2026: прогноз по регіонах

Другий місяць осені в усіх регіонах України буде подібним: без опадів, зі зміною сонячних днів на повністю похмурі та що важливо — без заморозків.

Погода у жовтні 2026 на півночі України

Другий місяць осені на півночі України очікується сухий та прохолодний, із великою кількістю похмурих днів. На вулиці прогнозують +12…+15 °C вдень, а вночі відчутно холодніше: +5…+7°C. Порівняно із сонячним вереснем початок жовтня очікується похмурішим — переважно мінлива хмарність.

В середині жовтня температура вже трішки опуститься: +12…+13°C вдень, +3…+5°C вночі. З середини місяця на півночі України буде переважно похмуро.

Кінець місяця — це вже глибока осінь, тож і вдягатися треба тепло. Вдень повітря прогріється до +9…+11°C, вночі +2…+6°C.

Жовтень у північних регіонах, зокрема столиці України — Києві, прогнозують сухим, навіть без мінімальних опадів.

Погода у жовтні 2026 на заході України

У західних регіонах прогноз на середину осені 2026 наступний: без опадів та переважно хмарно. Вдень на початку місяця +13…+15°C, вночі +4…+7°C.

Друга декада жовтня на заході країни вже дещо прохолодніша +12…+13°C вдень, а вночі +5…+6°C. Погода буде або похмурою, або хмарною із проясненнями.

Наприкінці місяця мешканців західних областей очікує малосонячна погода: вдень +10…+13°C, а вночі вже відчутно холодно +2…+6°C.

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Погода у жовтні 2026 на півдні України

У південних областях жовтень очікується так само сухим, як і в інших регіонах, однак сонечка буде трішки більше. На початку місяця: +16…+19°C та +7…+10°C.

А друга декада прийде з такими показниками: вдень +14…+17°C, вночі +6…+9°C. Погода на вулицях південних областей України — переважно хмарна із проясненням.

Остання декада буде здебільшого сонячною та сухою, вдень +11…+15°C, а вночі +4…+8°C.

Погода у жовтні 2026 на сході України

Східні регіони України в середині осені теж матимуть суху та доволі комфортну погоду. Вдень там очікується +15…+17°C, а вночі: +5…+7°C.

Друга декада місяця на сході від +12°C до +15°C вдень та від +4°C до +6°C вночі.

Прохолодніше у східних областях стане під кінець жовтня: +9°C… +14°C та +1…+6°C. На зміну абсолютно ясним дням приходитимуть дні із важкими осінніми хмарами, опадів на сході також не прогнозують.

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Джерело: Meteoprog.com

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