Погода в Києві на вересень 2026: як почнеться осінь у столиці

Вересень 2026 в Києві очікується сухим, із великою кількістю сонячних днів та комфортною температурою. Тож на початку осені в місті буде приємно гуляти та займатися справами без обтяжуючої непогоди. Про парасольки та гумові чоботи перейматися ще зарано.

Читай детальний прогноз на кожну декаду вересня 2026, — у нашому матеріалі.

Погода в Києві на вересень 2026

Новий сезон почнеться в українській столиці з гарної погоди, якою варто скористатися, якщо є відчуття втрачених можливостей через швидкоплинність літа. Усі тижні прогнозуються теплими та затишними, тож поціновувачі золотої комфортної осені будуть у захваті.

Погода в Києві на вересень 2026: перша декада 1-10 вересня

Початок осені 2026 в Києві очікується теплим та сухим. Вдень температура повітря буде в межах комфортних +20…+24°C, а вночі метеорологи прогнозують +10…+13°C.

У першу декаду місяця сонячна погода змінюватиметься на похмуру із проясненнями. Про парасольку можна забути, оскільки навіть мінімальні опади не передбачаються.

Перші тижні осені в Києві — ідеальні для прогулянок та активностей на свіжому повітрі.

Погода в Києві на вересень 2026: друга декада 11-20 вересня

Всередині місяця кияни та гості столиці все ще можуть насолоджуватися приємною осінньою погодою. Почне потрошки ставати прохолодніше, але не відчутно. Вдень температура в місті сягатиме +19…+23°C, вночі +10…+12°C.

Сонячних і повністю ясних днів стане менше, переважно на киян очікує повна або мінлива хмарність. Опадів у другу декаду місяця також не обіцяють.

Погода в Києві на вересень 2026: третя декада 21-30 вересня

Остання декада місяця в українській столиці матиме п’ять сонячних ясних днів і ще два дні з невеликою хмарністю. На кінець місяця вже стане прохолодніше, тому попри сонячні дні, треба починати тепліше вдягатися.

Вдень метеорологи прогнозують +16…+18°C, а вночі +8…+11°C. Останні вересневі дні пройдуть або взагалі без опадів, або без істотних опадів.

Раніше ми писали про те, якою буде погода у вересні 2026 по всій Україні.

Джерело: Meteoprog.com

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