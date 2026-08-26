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Погода в Києві на вересень 2026: як почнеться осінь у столиці

Марина Слизовська 26 Серпня 2026, 17:00 2 хв.
Погода в Києві на вересень 2026
Яка погода буде в Києві у вересні 2026 Фото Unsplash

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