Аджика з хроном на зиму: вогонь, який збадьорить із першої ложки

Сира аджика з хроном, або, як її ще називають у народі, “хріновина”— це закуска для справжніх поціновувачів пекельно-гострого смаку.
Зазвичай її готують сиру, без термічної обробки і зберігають у холодильнику чи дуже холодному погребі. Хрін сам по собі гарний консервант, тож твоя аджика стоятиме і до зими, і взимку.
Проте є господині, які для надійності віддають перевагу вареному варіанту. Ми підшукали й такий рецепт. Але аджика з хроном без варки — це все ж класика жанру.
Сира аджика з хроном: рецепт на зиму
Інгредієнти
- Помідори — 2,5 кг
- Болгарський перець — 500 г
- Гострий перець — 100 г
- Часник — 150–200 г
- Корінь хрону — 200–250 г
- Цукор — 1–1,5 склянки
- Сіль — 0,5 склянки
- Оцет (9%) — 1 склянка
Як готувати сиру аджику з хроном
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Добре помий помідори та болгарський перець, зріж усе зайве. У болгарського перцю видали насіння, а от у гострого насіння можна залишити. Очисть часник та корінь хрону від шкірки.
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Пропусти всі овочі — помідори, два види перцю, часник та хрін — через м’ясорубку або кухонний комбайн. Лайфхак: коли крутитимеш хрін, надягни поліетиленовий пакет на ніс м’ясорубки — не будеш плакати.
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У миску з овочами додай цукор, сіль та влий оцет.
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Усе ретельно перемішай. Залиш аджику постояти при кімнатній температурі на 30–40 хвилин, періодично помішуй, щоб кристалики солі та цукру повністю розчинилися.
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Розклади готову свіжу аджику по сухих стерилізованих банках і щільно закрий кришками.
Зберігай таку аджику в холодильнику або в холодному підвалі — вона ідеально смакує до м’яса, картопельки чи просто на скибку свіжого чорного хліба.
Варена аджика з хроном на зиму
А тепер іще гарний рецепт вареної аджики з хріном. Головний секрет тут простий: хрін додавай у самісінькому кінці варки, за 5 хвилин до вимкнення. Якщо проварити його занадто довго, він буде жорсткий і втратить свою пекучесть.
Інгредієнти
- Помідори — 2,5 кг
- Солодкий червоний перець — 1 кг
- Корінь хрону — 150–200 г (регулюй гостроту під свій смак)
- Часник — 150 г
- Гострий перець — 1–2 стручки
- Олія — 100 мл
- Оцет 9% — 80–100 мл
- Цукор — 100 г (близько 4 ст. л.)
- Сіль — 1,5–2 ст. л.
Як готувати варену аджику з хроном на зиму
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Помий помідори та солодкий перець, прибери плодоніжки й насіння. Очисть корінь хрону та часник.
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Перекрути через м’ясорубку помідори, солодкий та гострий перець. Переклади перемелені овочі у каструлю з товстим дном, додай олію, сіль та цукор. Постав на вогонь, доведи до кипіння та вари на середньому вогні приблизно 30–40 хвилин, щоб маса трохи загусла.
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Поки томати киплять, подрібни хрон та часник.
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За 5 хвилин до кінця варки висип хрін із часником у каструлю та влий оцет. Все добре перемішай і дай поваритися ще 3–5 хвилин.
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Гарячу аджику з хроном одразу розлий по стерилізованих банках, закрути кришками, переверни догори дном і закутай у теплу ковдру.
А ще поцікався рецептом аджики Кобра з солодким і гострим перцем та часником.
Джерело фото: Рinterest.
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