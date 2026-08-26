Аджика з хроном на зиму: вогонь, який збадьорить із першої ложки

Сира аджика з хроном, або, як її ще називають у народі, “хріновина”— це закуска для справжніх поціновувачів пекельно-гострого смаку.

Зазвичай її готують сиру, без термічної обробки і зберігають у холодильнику чи дуже холодному погребі. Хрін сам по собі гарний консервант, тож твоя аджика стоятиме і до зими, і взимку.

Проте є господині, які для надійності віддають перевагу вареному варіанту. Ми підшукали й такий рецепт. Але аджика з хроном без варки — це все ж класика жанру.

Сира аджика з хроном: рецепт на зиму

Інгредієнти

Помідори — 2,5 кг

— 2,5 кг Болгарський перець — 500 г

— 500 г Гострий перець — 100 г

— 100 г Часник — 150–200 г

— 150–200 г Корінь хрону — 200–250 г

— 200–250 г Цукор — 1–1,5 склянки

— 1–1,5 склянки Сіль — 0,5 склянки

— 0,5 склянки Оцет (9%) — 1 склянка

Як готувати сиру аджику з хроном

Добре помий помідори та болгарський перець, зріж усе зайве. У болгарського перцю видали насіння, а от у гострого насіння можна залишити. Очисть часник та корінь хрону від шкірки. Пропусти всі овочі — помідори, два види перцю, часник та хрін — через м’ясорубку або кухонний комбайн. Лайфхак: коли крутитимеш хрін, надягни поліетиленовий пакет на ніс м’ясорубки — не будеш плакати. У миску з овочами додай цукор, сіль та влий оцет. Усе ретельно перемішай. Залиш аджику постояти при кімнатній температурі на 30–40 хвилин, періодично помішуй, щоб кристалики солі та цукру повністю розчинилися. Розклади готову свіжу аджику по сухих стерилізованих банках і щільно закрий кришками.

Зберігай таку аджику в холодильнику або в холодному підвалі — вона ідеально смакує до м’яса, картопельки чи просто на скибку свіжого чорного хліба.

Варена аджика з хроном на зиму

А тепер іще гарний рецепт вареної аджики з хріном. Головний секрет тут простий: хрін додавай у самісінькому кінці варки, за 5 хвилин до вимкнення. Якщо проварити його занадто довго, він буде жорсткий і втратить свою пекучесть.

Інгредієнти

Помідори — 2,5 кг

— 2,5 кг Солодкий червоний перець — 1 кг

— 1 кг Корінь хрону — 150–200 г (регулюй гостроту під свій смак)

— 150–200 г (регулюй гостроту під свій смак) Часник — 150 г

— 150 г Гострий перець — 1–2 стручки

— 1–2 стручки Олія — 100 мл

— 100 мл Оцет 9% — 80–100 мл

— 80–100 мл Цукор — 100 г (близько 4 ст. л.)

— 100 г (близько 4 ст. л.) Сіль — 1,5–2 ст. л.

Як готувати варену аджику з хроном на зиму

Помий помідори та солодкий перець, прибери плодоніжки й насіння. Очисть корінь хрону та часник. Перекрути через м’ясорубку помідори, солодкий та гострий перець. Переклади перемелені овочі у каструлю з товстим дном, додай олію, сіль та цукор. Постав на вогонь, доведи до кипіння та вари на середньому вогні приблизно 30–40 хвилин, щоб маса трохи загусла. Поки томати киплять, подрібни хрон та часник. За 5 хвилин до кінця варки висип хрін із часником у каструлю та влий оцет. Все добре перемішай і дай поваритися ще 3–5 хвилин. Гарячу аджику з хроном одразу розлий по стерилізованих банках, закрути кришками, переверни догори дном і закутай у теплу ковдру.

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Джерело фото: Рinterest.

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